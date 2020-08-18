kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.08.2020

BTC/USD

12275.85

ETH/USD

430.75

LTC/USD

67.13

НБУ 18.08.2020

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Первый звонок в Украине: учителя будут проводить уроки в защитных щитках
commentss НОВОСТИ Все новости

Первый звонок в Украине: учителя будут проводить уроки в защитных щитках

Главный санитарный врач страны говорит, что защитный щиток прозрачный, так что преподаватель сможет передавать эмоции и не нарушать учебный процесс

сегодня, 11:45
Автор:

Елена Волкова

Учебный год в Украине стартует в весьма экстремальных условиях, когда в стране бушует эпидемия коронавируса. Как сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, преподавать в школах можно будет без маски на лице, однако некоторых учителей все же попросят работать в защитных щитках.

Первый звонок в Украине: учителя будут проводить уроки в защитных щитках

Ляшко говорит, что данная рекомендация разработана исключительно для сотрудников школ, которые находятся на территории оранжевой зоны. Что же касается красной, там уроки будут проводить дистанционно. Главный санитарный врач страны говорит, что защитный щиток прозрачный, так что преподаватель сможет передавать эмоции и не нарушать учебный процесс. Однако в школу и школьники, и учителя без деления на зоны должны будут заходить в масках. Они также будут необходимы во время перемен в коридорах. 

Напомним, в некоторых регионах Украины в связи с резким скачком заболеваемости коронавирусом усилят ограничения. В МОЗ говорят, что они обновили карту адаптивного карантина и внесли в красную зону, где обстановка с эпидемией обстоит хуже всего, несколько районов и населенных пунктов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!