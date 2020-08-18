Первый звонок в Украине: учителя будут проводить уроки в защитных щитках

Учебный год в Украине стартует в весьма экстремальных условиях, когда в стране бушует эпидемия коронавируса. Как сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, преподавать в школах можно будет без маски на лице, однако некоторых учителей все же попросят работать в защитных щитках.

Ляшко говорит, что данная рекомендация разработана исключительно для сотрудников школ, которые находятся на территории оранжевой зоны. Что же касается красной, там уроки будут проводить дистанционно. Главный санитарный врач страны говорит, что защитный щиток прозрачный, так что преподаватель сможет передавать эмоции и не нарушать учебный процесс. Однако в школу и школьники, и учителя без деления на зоны должны будут заходить в масках. Они также будут необходимы во время перемен в коридорах.

Напомним, в некоторых регионах Украины в связи с резким скачком заболеваемости коронавирусом усилят ограничения. В МОЗ говорят, что они обновили карту адаптивного карантина и внесли в красную зону, где обстановка с эпидемией обстоит хуже всего, несколько районов и населенных пунктов.



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