Ужесточение карантина в Украине: где вновь закроют ТРЦ и запретят общественный транспорт

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Елена Волкова
В некоторых регионах Украины в связи с резким скачком заболеваемости коронавирусом усилят ограничения. В МОЗ говорят, что они обновили карту адаптивного карантина и внесли в красную зону, где обстановка с эпидемией обстоит хуже всего, несколько районов и населенных пунктов.
Так, по информации МОЗ, с 17 августа адаптивный карантин усиливают в:
- Городенковском и Косовском районах Ивано-Франковской области.
- Самборе Львовской области.
- Беляевке Одесской области
- Дубно, Костопольском и Ровненском районах Ровенской области.
- Кицманском районе Черновицкой области.
Здесь, по информации МОЗ, с 17 августа должны закрыть кафе, рестораны, ТРЦ, кинотеатры, спортзалы, остановить работу общественного транспорта (разрешена только высадка из межобластного транспорта). Также под запретом работа хостелов, учебных заведений и детских лагерей.
С предыдущей картой коронавируса в Украине можете ознакомиться по ссылке.
Также мы сообщали, что сегодня вирус установил в нашей стране новый антирекорд, переплюнув все предыдущие.
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