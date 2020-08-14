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Ужесточение карантина в Украине: где вновь закроют ТРЦ и запретят общественный транспорт

С 17 августа в некоторых районах Украины вновь закроют кафе, рестораны и ТРЦ

сегодня, 10:20 comments631
Автор:

Елена Волкова
Ужесточение карантина в Украине: где вновь закроют ТРЦ и запретят общественный транспорт

В некоторых регионах Украины в связи с резким скачком заболеваемости коронавирусом усилят ограничения. В МОЗ говорят, что они обновили карту адаптивного карантина и внесли в красную зону, где обстановка с эпидемией обстоит хуже всего, несколько районов и населенных пунктов.

Так, по информации МОЗ, с 17 августа адаптивный карантин усиливают в:

- Городенковском и Косовском районах Ивано-Франковской области.

- Самборе Львовской области.

- Беляевке Одесской области

- Дубно, Костопольском и Ровненском районах Ровенской области.

- Кицманском районе Черновицкой области.

Здесь, по информации МОЗ, с 17 августа должны закрыть кафе, рестораны, ТРЦ, кинотеатры, спортзалы, остановить работу общественного транспорта (разрешена только высадка из межобластного транспорта). Также под запретом работа хостелов, учебных заведений и детских лагерей.

С предыдущей картой коронавируса в Украине можете ознакомиться по ссылке

Также мы сообщали, что сегодня вирус установил в нашей стране новый антирекорд, переплюнув все предыдущие. 


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