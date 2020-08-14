Такого еще не было: коронавирус в Украине переплюнул все антирекорды

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Елена Волкова
После череды антирекордов, которыми удивил коронавирус украинцев на прошлой неделе (до 1500 случаев инфицирования в сутки), эпидемия немного сбавила обороты, однако сегодня уровень инфицирования подскочил до нового антирекорда. Как сообщает пресс-служба МОЗ на официальной странице в “Фейсбук”, сегодня в Украине подтвердили 1732 случая коронавируса.
Так, согласно официальной статистике, в Украине COVID-19 подтвердился у 87 872 человек. Увы, 2011 украинцев скончались в результате осложнений (19 за минувшие сутки). Тем временем 46 797 человек выздоровели.
Винницкая область - 3129 случаев;
Волынская область - 4529 случаев;
Днепропетровская область - 1658 случаев;
Житомирская область - 2333 случая;
Закарпатская область - 6080 случаев;
Запорожская область - 1038 случаев;
Ивано-Франковская область - 6320 случаев;
Кировоградская область - 739 случаев;
Киев - 10160 случаев;
Киевская область - 4429 случаев;
Львовская область - 11 658 случаев;
Луганская область - 171 случай;
Николаевская область - 770 случаев;
Одесская область - 4732 случая;
Полтавская область - 533 случая;
Ровенская область - 7326 случаев;
Сумская область - 783 случая;
Тернопольская область - 3538 случаев;
Харьковская область - 5583 случая;
Херсонская область - 290 случаев;
Хмельницкая область - 1514 случаев;
Черновицкая область - 7264 случая;
Черкасская область - 1092 случая;
Черниговская область - 1154 случая.
Донецкая область - 1049 случаев;
Напомним, в связи с новыми данными по коронавирусу в Украине обновили карту с зонами, в которых должны действовать те или иные правила адаптивного карантина.
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