Ученым впервые удалось сделать 3D снимок коронавируса

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Светлана Шкурупий
Коронавирус, который стал причиной мировой пандемии, теперь можно рассмотреть более детально, ведь представителям австралийской компании Nanographics впервые удалось сделать его трехмерный снимок.
как выглядит коронавирус / фото: iStockphoto
Ученые, основываясь на данных своих коллег из китайского университета Циньхуа, смогли представить 3D версию коронавирусной инфекции. Исследователи сделали снимки замороженных образцов с помощью криоэлектронной томографии. Затем в компании немного отредактировали изображение, сделав его лучшим для восприятия, в частности структуру вируса раскрасили в разные цвета.
Дело в том, что снимок был получен благодаря электронам, которые не связаны с цветами, различающие человеком, поэтому студия представила фотографию в оттенках, выбранных на свое усмотрение. Например, для шипов, которые являются частью вируса и отвечают за прикрепление к другим клеткам и заражение, использовали ярко-розовый цвет. А другую часть продемонстрировали в более холодных оттенках.
Исследователи заявили, что это первая в своем роде фотография коронавируса, до этого раньше использовалась только компьютерная графика. С помощью интерактивного сайта каждый может посмотреть на структуру вируса.
Напомним, председатель Центра респираторной медицины клиники "Феофания" Светлана Гук рассказала, что в Украине фиксируют снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией и ситуация считается подконтрольной. Специалист надеется, что пандемия уже подходит к концу, но с такими прогнозами нужно быть осторожнее.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что согласно данным опроса, больше половины украинцев не готовы делать вакцинацию против COVID-19.
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