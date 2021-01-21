Ученым впервые удалось сделать 3D снимок коронавируса



















Коронавирус, который стал причиной мировой пандемии, теперь можно рассмотреть более детально, ведь представителям австралийской компании Nanographics впервые удалось сделать его трехмерный снимок.

как выглядит коронавирус / фото: iStockphoto

Ученые, основываясь на данных своих коллег из китайского университета Циньхуа, смогли представить 3D версию коронавирусной инфекции. Исследователи сделали снимки замороженных образцов с помощью криоэлектронной томографии. Затем в компании немного отредактировали изображение, сделав его лучшим для восприятия, в частности структуру вируса раскрасили в разные цвета.

Дело в том, что снимок был получен благодаря электронам, которые не связаны с цветами, различающие человеком, поэтому студия представила фотографию в оттенках, выбранных на свое усмотрение. Например, для шипов, которые являются частью вируса и отвечают за прикрепление к другим клеткам и заражение, использовали ярко-розовый цвет. А другую часть продемонстрировали в более холодных оттенках.





Исследователи заявили, что это первая в своем роде фотография коронавируса, до этого раньше использовалась только компьютерная графика. С помощью интерактивного сайта каждый может посмотреть на структуру вируса.

Напомним, председатель Центра респираторной медицины клиники "Феофания" Светлана Гук рассказала, что в Украине фиксируют снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией и ситуация считается подконтрольной. Специалист надеется, что пандемия уже подходит к концу, но с такими прогнозами нужно быть осторожнее.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что согласно данным опроса, больше половины украинцев не готовы делать вакцинацию против COVID-19.

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