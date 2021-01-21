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Врач рассказала, скоро ли конец пандемии коронавируса

Сейчас показатель выявления новых случаев коронавируса в Украине снизился

сегодня, 09:48
Автор:

Елизавета Черных

В последние дни в Украине наблюдается тенденция к снижению количества новых случаев заболевания коронавирусом. Медики предполагают, что ситуация с эпидемией находится под контролем. Такую позицию в эфире канала "Украина 24" высказала председатель Центра респираторной медицины клиники "Феофания" Светлана Гук.

Врач рассказала, скоро ли конец пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса - фото из открытых источников

"Есть много статистических показателей — по госпитализации, тестирование и так далее. Мы все пытаемся из этих показателей делать выводы о том, подходит ли эпидемия к концу, поскольку все устали. Есть такая точка зрения, что если от всего количества протестированных не более 5% положительных тестов, то ситуация с эпидемией считается подконтрольной. Если больше, то ситуация еще нестабильна, она может быть просто волнообразной. Сейчас мы, возможно, поймали волну заболеваемости, которая приходит. Я надеюсь, что она уже подходит к концу, но нужно быть осторожными в таких прогнозах", — рассказала специалист Светлана Гук. 

Напомним, что коронавирус имеет значительное негативное влияние на человеческий организм. Кто-то может выздороветь за несколько недель, а кто-то будет чувствовать последствия болезни еще достаточно долго. Специалисты Национальной службы здоровья объяснили, что такая форма коронавируса называется "long COVID "(длительный ковид).

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что в Национальной академии наук Украины рассказали, как дальше может развиваться коронавирус в Украине. Пресс-служба сообщила, что с началом следующей недели стоит ждать медленного затухания коронавирусной инфекции. Также специалисты подчеркнули, что статистика за прошлую неделю свидетельствует о том, что эпидемиологическая ситуация в Украине не ухудшается.





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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/obshestvo-news/7338-ukraincy-stali-bolet-po-drugomu-vrach-rasskazala-skoro-li-konec-epidemii-covid-19
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