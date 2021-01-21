Врач рассказала, скоро ли конец пандемии коронавируса

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Елизавета Черных
В последние дни в Украине наблюдается тенденция к снижению количества новых случаев заболевания коронавирусом. Медики предполагают, что ситуация с эпидемией находится под контролем. Такую позицию в эфире канала "Украина 24" высказала председатель Центра респираторной медицины клиники "Феофания" Светлана Гук.
Пандемия коронавируса - фото из открытых источников
Напомним, что коронавирус имеет значительное негативное влияние на человеческий организм. Кто-то может выздороветь за несколько недель, а кто-то будет чувствовать последствия болезни еще достаточно долго. Специалисты Национальной службы здоровья объяснили, что такая форма коронавируса называется "long COVID "(длительный ковид).
Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что в Национальной академии наук Украины рассказали, как дальше может развиваться коронавирус в Украине. Пресс-служба сообщила, что с началом следующей недели стоит ждать медленного затухания коронавирусной инфекции. Также специалисты подчеркнули, что статистика за прошлую неделю свидетельствует о том, что эпидемиологическая ситуация в Украине не ухудшается.
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