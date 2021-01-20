Специалисты рассказали, как долго человек выздоравливает от коронавируса

Коронавирус имеет значительное негативное влияние на человеческий организм. Кто-то может выздороветь за несколько недель, а кто-то будет чувствовать последствия болезни еще достаточно долго. Специалисты Национальной службы здоровья объяснили, что такая форма коронавируса называется "long COVID "(длительный ковид).

Люди могут бороться с длительным ковидом еще несколько месяцев. Коллаж: Сергей Коньков

Стоит отметить, что украинские врачи не фиксируют длительное выздоровление от коронавируса как отдельный вид болезни. А вот британские ученые утверждают, что каждый пятый больной еще 5 или больше недель пытался избавиться от последствий COVID 19. Каждый десятый человек с подтвержденным диагнозом боролся с болезнью более 12 недель.

Как же распознать признаки длительного ковида: если вы переболели, но все еще чувствуете слабость?

Самыми распространенными симптомами называют сильную усталость, одышку, боль в груди и суставах, кашель, головную боль, изменения вкусовых и запаховых ощущений, проблемы с концентрацией и памятью. Также пациенты жалуются на депрессию и тревогу, проблемы со сном, усиленное сердцебиение, возможные частые головокружения. В отдельных случаях наблюдается покраснение глаз или синдром "сухого глаза".

Интересно, что для "long COVID "нет разницы, в какой форме человек перенес болезнь. Впрочем, исследователи Королевского колледжа Лондона считают, что больший риск получить такие осложнения имеют женщины и, конечно, люди пожилого возраста. Врач Клэр Стивс убеждена, что мужчины, скорее всего, будут болеть менее длительный период, но у них есть риск перенести коронавирус в более тяжелой форме.



В НСЗУ утверждают, что при наличии симптомов "длительного ковида" стоит обязательно обратиться к семейному врачу. Вероятно, понадобятся дополнительные анализы или обследования. Также представители службы предупреждают об опасности самолечения.

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