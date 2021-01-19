Новый прогноз НАН по коронавирусу в Украине: чего ожидать

Язык
Coinspot 19.01.2021
BTC/USD
36919.19
ETH/USD
1398.69
LTC/USD
160.67
НБУ 19.01.2021
USD/UAH
28.35
EUR/UAH
34.30
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Любовь Блажко
Национальная академия наук Украины рассказала, как дальше может развиваться коронавирус в Украине. Пресс-служба сообщила, что с началом следующей недели стоит ждать медленного затухания коронавирусной инфекции.
Коронавирус Украина сегодня. Фото: nas.gov.ua
Также специалисты подчеркнули, что статистика за прошлую неделю свидетельствует о том, что эпидемиологическая ситуация в Украине не ухудшается. Они изучили рост заболеваемости, случаи выздоровления и летальности за прошлую неделю.
Что касается показателей летальности, то они остаются в диапазоне 1,5-2%, а также показывают устойчивую динамику.
Данные подтверждают, что следующая неделя будет относительно спокойной, будет наблюдаться тенденция медленного затухания заболевания. Эксперты добавили, что этому способствуют карантинные ограничения, которые начали действовать с 8 января.
Известно, что ранее эксперты НАН дали прогноз, что подтверждение случаев коронавируса будет на низком уровне.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости