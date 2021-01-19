Новый прогноз НАН по коронавирусу в Украине: чего ожидать

Национальная академия наук Украины рассказала, как дальше может развиваться коронавирус в Украине. Пресс-служба сообщила, что с началом следующей недели стоит ждать медленного затухания коронавирусной инфекции.

Коронавирус Украина сегодня. Фото: nas.gov.ua

Также специалисты подчеркнули, что статистика за прошлую неделю свидетельствует о том, что эпидемиологическая ситуация в Украине не ухудшается. Они изучили рост заболеваемости, случаи выздоровления и летальности за прошлую неделю.

"Анализ количества положительных тестов также свидетельствует, что произошло, скорее, замедление затухание, чем увеличение количества новых случаев", — заявили в НАН.

Что касается показателей летальности, то они остаются в диапазоне 1,5-2%, а также показывают устойчивую динамику.

Данные подтверждают, что следующая неделя будет относительно спокойной, будет наблюдаться тенденция медленного затухания заболевания. Эксперты добавили, что этому способствуют карантинные ограничения, которые начали действовать с 8 января.

Известно, что ранее эксперты НАН дали прогноз, что подтверждение случаев коронавируса будет на низком уровне.

Как сообщало издание "Комментарии", коронавирус может быть биологическим оружием. В своем интервью для на телеканале "Наш" народный депутат Верховной Рады Елена Мошенец сделала неожиданное заявление. Так, она сказала, что коронавирус может быть разновидностью биологического оружия. Нардеп добавила, что Китай вышел уже на первую линию холодной войны.

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