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Новый прогноз НАН по коронавирусу в Украине: чего ожидать

Рост заболеваемости, случаев выздоровления и летальности, который зафиксировали за прошлую неделю, не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической ситуации

сегодня, 14:05
Автор:

Любовь Блажко

Национальная академия наук Украины рассказала, как дальше может развиваться коронавирус в Украине. Пресс-служба сообщила, что с началом следующей недели стоит ждать медленного затухания коронавирусной инфекции. 

Новый прогноз НАН по коронавирусу в Украине: чего ожидать

Коронавирус Украина сегодня. Фото: nas.gov.ua

Также специалисты подчеркнули, что статистика за прошлую неделю свидетельствует о том, что эпидемиологическая ситуация в Украине не ухудшается. Они изучили рост заболеваемости, случаи выздоровления и летальности за прошлую неделю. 

"Анализ количества положительных тестов также свидетельствует, что произошло, скорее, замедление затухание, чем увеличение количества новых случаев", — заявили в НАН.

Что касается показателей летальности, то они остаются в диапазоне 1,5-2%, а также показывают устойчивую динамику.

Данные подтверждают, что следующая неделя будет относительно спокойной, будет наблюдаться тенденция медленного затухания заболевания. Эксперты добавили, что этому способствуют карантинные ограничения, которые начали действовать с 8 января. 

Известно, что ранее эксперты НАН дали прогноз, что подтверждение случаев коронавируса будет на низком уровне. 

Как сообщало издание "Комментарии", коронавирус может быть биологическим оружием. В своем интервью для на телеканале "Наш" народный депутат Верховной Рады Елена Мошенец сделала неожиданное заявление. Так, она сказала, что коронавирус может быть разновидностью биологического оружия. Нардеп добавила, что Китай вышел уже на первую линию холодной войны.
Также мы писали, как избежать вспышки "британского" штамма коронавируса. Главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал простой, но максимально эффективный способ, который поможет обезопасить себя от нового штамма коронавируса.


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Источник: http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=7380
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