Ученые выяснили, когда на Земле исчезнут все океаны

Ученые определили, что из-за постепенного увеличения яркости Солнца на Земле будет происходить изменение климата и повышение температуры. Это явление приведет к интенсивному испарению океанов, которые полностью исчезнут через 1,1 млрд лет.



Когда на Земле исчезнут все океаны. Фото из открытых источников

Спустя миллиард лет солнечная активность вырастет на 10%, что повысит среднюю температуру на поверхности Земли до 47 градусов. Таким образом, атмосфера станет "влажной оранжереей", что приведет к стремительному испарению океанов. Водяной пар в атмосфере под действием ультрафиолета начнет расщепляться, что позволит водороду выйти за пределы атмосферы и покинуть планету.

Согласно исследованию ученых, все океаны испарятся через 1,1 млрд лет. Такая оценка перенесла предварительные результаты, указывавшие на еще более быстрое исчезновение океанов.

В исследовании ученые отметили, что в этих условиях вода также будет активно испаряться из земной коры и мантии. Хотя, по оценкам ученых, ее там больше в несколько раз, чем на поверхности, однако вода долго не будет задерживаться в атмосфере. Некоторая вода сможет определенное время храниться на полюсах, однако остальная планета из-за изменения климата будет похожа на сухие пустыни с солончаками, подобно пустыне Атакама в Чили.

По современной модели развития Земли, через некоторое время после испарения океанов планета окажется в "суперпарниковом" состоянии, которое будет похоже на сегодняшнюю атмосферу Венеры, температура на которой около 470 градусов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые разбудили существ из вечной мерзлоты, пробывшие там 46 тысяч лет.

Также "Комментарии" писали, что ученые назвали дату, когда исчезнет жизнь на планете Земля.