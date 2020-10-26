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Ученые выяснили, как снизить риск заражения коронавирусом в помещении

Микрокапли с частицами коронавируса могут распространяться на 2-2,5 метра

сегодня, 13:17
Автор:

Виолетта Комаровская

Чтобы вдвое снизить риск распространения коронавируса в закрытом помещении, достаточно регулярно его проветривать либо включать кондиционер. К такому выводу пришли ученые из Университета Нью-Мексико в США, передает Physics of Fluids.

Ученые выяснили, как снизить риск заражения коронавирусом в помещении

Проветривание помещения. Фото: ecovent.lv

Микрокапли, содержащие частицы коронавируса, легко могут преодолеть расстояние до двух метров. Но стоит лишь включить кондиционер или открыть окно, как концентрация этих частиц становится в помещении более чем в два раза ниже. 

"Если вы откроете окно, 70 процентов выдыхаемых капель просто улетят. Если воспользоваться кондиционером, то результат будет не столь впечатляющим. И все же концентрация частиц, которые человек выделяет во время дыхания или разговора, снизится вполовину. Оставшиеся частицы будут оседать на поверхности и теоретически снова могут попасть в воздух", — рассказывает один из авторов исследования Халид Талаат. 

Над исследованием работала группа физиков. Они изучали, как микрокапли будут двигаться в закрытых помещениях, где можно либо открыть окна, либо включить систему кондиционирования. В частности, эксперимент провели для того, чтобы понять, как можно уберечь от заражения школьников и студентов, которые вынуждены все время находится в закрытом помещении. 

Учитывая результаты исследования, ученые все же акцентируют внимание на том, что пренебрегать другими правилами безопасности нельзя. Речь, в частности, идет о масках, перчатках и антисептиках. 

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