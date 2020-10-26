Коронавирус сбавил обороты: новые данные по Украине

В Украине наступление коронавируса немного замедлилось. За сутки врачи обнаружили еще 5426 пациентов c Covid-19. Больше всего новых случаев по-прежнему в Харьковской области. Свежая статистика по состоянию на утро 26 октября опубликована на сайте СНБО.

Статистика коронавируса. Фото: ztb.kz

В Харьковской области остановить вспышку пока не удается. За воскресенье Covid-19 подтвердили еще у 478 пациентов. На втором месте с довольно значительным отрывом в этот раз Одесская область. Там число инфицированных выросло на 348 человек. И совсем рядом с Одесским регионом — Житомирщина. Пациентов с Covid-19 там стало больше на 345.

Столица снова оказалась за пределами тройки лидеров по темпам распространения коронавируса. За вчера в Киеве зафиксировали 308 новых случаев.

Всего с начала вспышки коронавирус подхватили уже 348 924 украинца. В регионах ситуация следующая:

г. Киев — 34362 случая (+308);

Харьковская область — 33250 случаев (+478);



Львовская область — 27608 случаев (+335);

Одесская область — 22179 случаев (+348);



Черновицкая область — 19728 случаев (+323);

Тернопольская область — 19261 случай (+211);



Ивано-Франковская область — 18590 случаев (+298);

Ровенская область — 17730 случаев (+261);

Киевская область — 14845 случаев (+301);

Хмельницкая область — 13482 случая (+182);



Днепропетровская область — 13144 случая (+228);

Закарпатская область — 13144 случая (+172);

Житомирская область — 12533 случая (+345);



Волынская область — 12403 случая (+181);

Сумская область — 10605 случаев (+202);



Винницкая область — 9401 случай (+157);

Донецкая область — 8701 случай (+193);

Черкасская область — 8147 случаев (+113);

Запорожская область — 8132 случая (+160);

Полтавская область — 8056 случаев (+180);



Черниговская область — 7971 случай (+71);

Николаевская область — 7069 случаев (+134);

Херсонская область — 3236 случаев (+95);



Луганская область — 3233 случая (+64);

Кировоградская область — 2114 случаев (+86);

Covid-19 на данный момент болеют 199 923 украинца. Победили болезнь 142 537 человек. За сутки их число выросло еще на 1029 человек.

Тех, кто умер от осложнений Covid-19, в Украине стало больше на 73 человека. Общее число погибших теперь достигает 6464 человек.

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что в Украине обновили границы карантинных зон.

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