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Коронавирус сбавил обороты: новые данные по Украине

Лидером по темпам распространения коронавируса остается Харьковская область

сегодня, 09:17
Автор:

Виолетта Комаровская

В Украине наступление коронавируса немного замедлилось. За сутки врачи обнаружили еще 5426 пациентов c Covid-19. Больше всего новых случаев по-прежнему в Харьковской области. Свежая статистика по состоянию на утро 26 октября опубликована на сайте СНБО.

Коронавирус сбавил обороты: новые данные по Украине

Статистика коронавируса. Фото: ztb.kz

В Харьковской области остановить вспышку пока не удается. За воскресенье Covid-19 подтвердили еще у 478 пациентов. На втором месте с довольно значительным отрывом в этот раз Одесская область. Там число инфицированных выросло на 348 человек. И совсем рядом с Одесским регионом — Житомирщина. Пациентов с Covid-19 там стало больше на 345.

Столица снова оказалась за пределами тройки лидеров по темпам распространения коронавируса. За вчера в Киеве зафиксировали 308 новых случаев. 

Всего с начала вспышки коронавирус подхватили уже 348 924 украинца. В регионах ситуация следующая: 

г. Киев — 34362 случая (+308)

Харьковская область — 33250 случаев (+478)

Львовская область — 27608 случаев (+335); 

Одесская область — 22179 случаев (+348);

Черновицкая область — 19728 случаев (+323)

Тернопольская область — 19261 случай (+211);

Ивано-Франковская область — 18590 случаев (+298);

Ровенская область — 17730 случаев (+261);

Киевская область — 14845 случаев (+301);

Хмельницкая область — 13482 случая (+182);

Днепропетровская область — 13144 случая (+228);

Закарпатская область — 13144 случая (+172);

Житомирская область — 12533 случая (+345);

Волынская область — 12403 случая (+181)

Сумская область — 10605 случаев (+202);

Винницкая область — 9401 случай (+157)

Донецкая область — 8701 случай (+193);

Черкасская область — 8147 случаев (+113);

Запорожская область — 8132 случая (+160);

Полтавская область — 8056 случаев (+180)

Черниговская область — 7971 случай (+71);

Николаевская область — 7069 случаев (+134);

Херсонская область — 3236 случаев (+95);

Луганская область — 3233 случая (+64)

Кировоградская область — 2114 случаев (+86);

Covid-19 на данный момент болеют 199 923 украинца. Победили болезнь 142 537 человек. За сутки их число выросло еще на 1029 человек.

Тех, кто умер от осложнений Covid-19, в Украине стало больше на 73 человека. Общее число погибших теперь достигает 6464 человек.

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что в Украине обновили границы карантинных зон


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