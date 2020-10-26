Коронавирус сбавил обороты: новые данные по Украине

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Виолетта Комаровская
В Украине наступление коронавируса немного замедлилось. За сутки врачи обнаружили еще 5426 пациентов c Covid-19. Больше всего новых случаев по-прежнему в Харьковской области. Свежая статистика по состоянию на утро 26 октября опубликована на сайте СНБО.
Статистика коронавируса. Фото: ztb.kz
В Харьковской области остановить вспышку пока не удается. За воскресенье Covid-19 подтвердили еще у 478 пациентов. На втором месте с довольно значительным отрывом в этот раз Одесская область. Там число инфицированных выросло на 348 человек. И совсем рядом с Одесским регионом — Житомирщина. Пациентов с Covid-19 там стало больше на 345.
Столица снова оказалась за пределами тройки лидеров по темпам распространения коронавируса. За вчера в Киеве зафиксировали 308 новых случаев.
Всего с начала вспышки коронавирус подхватили уже 348 924 украинца. В регионах ситуация следующая:
г. Киев — 34362 случая (+308);
Харьковская область — 33250 случаев (+478);
Львовская область — 27608 случаев (+335);
Одесская область — 22179 случаев (+348);
Черновицкая область — 19728 случаев (+323);
Тернопольская область — 19261 случай (+211);
Ивано-Франковская область — 18590 случаев (+298);
Ровенская область — 17730 случаев (+261);
Киевская область — 14845 случаев (+301);
Хмельницкая область — 13482 случая (+182);
Днепропетровская область — 13144 случая (+228);
Закарпатская область — 13144 случая (+172);
Житомирская область — 12533 случая (+345);
Волынская область — 12403 случая (+181);
Сумская область — 10605 случаев (+202);
Винницкая область — 9401 случай (+157);
Донецкая область — 8701 случай (+193);
Черкасская область — 8147 случаев (+113);
Запорожская область — 8132 случая (+160);
Полтавская область — 8056 случаев (+180);
Черниговская область — 7971 случай (+71);
Николаевская область — 7069 случаев (+134);
Херсонская область — 3236 случаев (+95);
Луганская область — 3233 случая (+64);
Кировоградская область — 2114 случаев (+86);
Covid-19 на данный момент болеют 199 923 украинца. Победили болезнь 142 537 человек. За сутки их число выросло еще на 1029 человек.
Тех, кто умер от осложнений Covid-19, в Украине стало больше на 73 человека. Общее число погибших теперь достигает 6464 человек.
Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что в Украине обновили границы карантинных зон.
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