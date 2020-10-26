В Украине изменили границы красной зоны: где ужесточили ограничения

Красная карантинная зона с сегодняшнего дня, 26 октября, стала еще больше. Территории, где должны ввести самые строгие ограничения, есть практически в каждом регионе. Об этом говорится в сообщении министра Кабмина Олега Немчинова в Telegram.

Карантин в Украине. Фото: hromadske.radio

"Красными" отныне будут сразу 10 областных центров. К Сумам, которые остаются в зоне самыми суровыми ограничениями уже третью неделю подряд, еще в прошлый раз присоединились Харьков, Ивано-Франковск, Тернополь, Чернигов, Полтава, Черновцы и Хмельницкий. В этот раз компанию им составят еще и Николаев, а также Ровно.

К слову, в красной зоне пока остается вся подконтрольная Украине территория Луганской области. Кроме нее, самые обширные красные участки в Харьковской, Одесской, Хмельницкой, Тернопольской и Житомирской областях.





Пока что не зацепила красная зона совсем Винницкую, Херсонскую, Кировоградскую, Днепропетровскую и Запорожскую области.

Что интересно, в Украине почти не осталось участков зеленой зоны. Она представлена частично лишь в Херсонской, Кировоградской и Киевской областях.





Новое разделение на карантинные зоны Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности должна утвердить в конце недели, а заработает оно уже в понедельник, 2 ноября.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, при каком условии в Украине повсеместно могут усилить карантин.

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