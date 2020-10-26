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В Украине изменили границы красной зоны: где ужесточили ограничения

В красной зоне оказались сразу 10 областных центров

сегодня, 08:13
Автор:

Виолетта Комаровская

Красная карантинная зона с сегодняшнего дня, 26 октября, стала еще больше. Территории, где должны ввести самые строгие ограничения, есть практически в каждом регионе. Об этом говорится в сообщении министра Кабмина Олега Немчинова в Telegram.

В Украине изменили границы красной зоны: где ужесточили ограничения

Карантин в Украине. Фото: hromadske.radio

"Красными" отныне будут сразу 10 областных центров. К Сумам, которые остаются в зоне самыми суровыми ограничениями уже третью неделю подряд, еще в прошлый раз присоединились Харьков, Ивано-Франковск, Тернополь,  Чернигов, Полтава, Черновцы и Хмельницкий. В этот раз компанию им составят еще и Николаев, а также Ровно. 

К слову, в красной зоне пока остается вся подконтрольная Украине территория Луганской области. Кроме нее, самые обширные красные участки в Харьковской, Одесской, Хмельницкой, Тернопольской и Житомирской областях. 


Пока что не зацепила красная зона совсем Винницкую, Херсонскую, Кировоградскую, Днепропетровскую и Запорожскую области.

Что интересно, в Украине почти не осталось участков зеленой зоны. Она представлена частично лишь в Херсонской, Кировоградской и Киевской областях.


Новое разделение на карантинные зоны Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности должна утвердить в конце недели, а заработает оно уже в понедельник, 2 ноября.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, при каком условии в Украине повсеместно могут усилить карантин.


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