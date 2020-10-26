Названо условие, при котором после выборов в Украине усилят карантин

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Таисия Ерохина
Повлияли ли выборы на число больных коронавирусом в Украине, можно будет увидеть через неделю. Как это было после массовых мероприятий в ряде городов Украины. Об этом сообщил депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий Obozrevatel.
В Украине после местных выборов возможен всплеск заболеваемости коронавирусом, говорит Радуцкий. И он вряд ли будет связан с самим избирательным процессом.
Радуцкий добавил, что 80% зараженных переносят COVID-19 в легкой форме и без осложнений. Введение жесткого карантина, по его словам, возможно из-за роста количества именно тяжелобольных, а не вообще количества зараженных.
Напомним, врач назвала месяц, когда отступит коронавирус.
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