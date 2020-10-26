Названо условие, при котором после выборов в Украине усилят карантин

Повлияли ли выборы на число больных коронавирусом в Украине, можно будет увидеть через неделю. Как это было после массовых мероприятий в ряде городов Украины. Об этом сообщил депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий Obozrevatel.

В Украине после местных выборов возможен всплеск заболеваемости коронавирусом, говорит Радуцкий. И он вряд ли будет связан с самим избирательным процессом.

"Выборы точно проходят безопаснее, чем то, что было в Днепре, Харькове, Одессе. Есть рост заболеваемости во всем мире. И он будет, но это не связано с выборами. Я лично на участке ссорился с теми, кто без масок" , — сказал нардеп.

Радуцкий добавил, что 80% зараженных переносят COVID-19 в легкой форме и без осложнений. Введение жесткого карантина, по его словам, возможно из-за роста количества именно тяжелобольных, а не вообще количества зараженных.

"Если будет 15 000 больных и 20% из них будут госпитализироваться, то это основание для локдауна", — отметил Радуцкий.

Напомним, врач назвала месяц, когда отступит коронавирус.

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