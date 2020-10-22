У коронавируса есть три фазы: врач описала каждую

Коронавирусная болезнь предполагает три фазы развития. Об этом рассказала инфекционист Ольга Голубовская на брифинге Минздрава 22 октября.

По словам врача, COVID-19 и грипп — это совершенно разные болезни, которые нельзя сравнить по нагрузке на систему здравоохранения, продолжительности или последствиям.

Первая фаза коронавируса — первая неделя заболевания. Больной чувствует себя практически здоровыми. Необходимо обратиться к врачу, пить витамины. А вот принимать антибактериальные и гормональные препараты инфекционист не рекомендует. Голубовская говорит, что 80% людей выздоравливают уже на этой стадии.

Вторую фазу заболевания проходят 10-30% больных. В этом случае происходит поражение органов и системы организма. Лечение должно сдерживать "шторм" иммунной системы, медики применяют все методы лечения. Этап имеет продолжительность до трех недель.

И третья фаза — это так называемый "постковидний синдром". Следует находиться под наблюдением врача. Человек может до месяца быть на больничном после выздоровления.

Напомним, Комаровский рассказал, когда исчезновение обоняния свидетельствует именно о коронавирусе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!