kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.10.2020

BTC/USD

12857.89

ETH/USD

398.53

LTC/USD

55.01

НБУ 22.10.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина У коронавируса есть три фазы: врач описала каждую
commentss НОВОСТИ Все новости

У коронавируса есть три фазы: врач описала каждую

Большинство проходят только первый этап заболевания

сегодня, 11:27 comments2691
Автор:

Таисия Ерохина

Коронавирусная болезнь предполагает три фазы развития. Об этом рассказала инфекционист Ольга Голубовская на брифинге Минздрава 22 октября.

У коронавируса есть три фазы: врач описала каждую

По словам врача, COVID-19 и грипп — это совершенно разные болезни, которые нельзя сравнить по нагрузке на систему здравоохранения, продолжительности или последствиям.

Первая фаза коронавируса — первая неделя заболевания. Больной чувствует себя практически здоровыми. Необходимо обратиться к врачу, пить витамины. А вот принимать антибактериальные и гормональные препараты инфекционист не рекомендует. Голубовская говорит, что 80% людей выздоравливают уже на этой стадии.

Вторую фазу заболевания проходят 10-30% больных. В этом случае происходит поражение органов и системы организма. Лечение должно сдерживать "шторм" иммунной системы, медики применяют все методы лечения. Этап имеет продолжительность до трех недель.

И третья фаза — это так называемый "постковидний синдром". Следует находиться под наблюдением врача. Человек может до месяца быть на больничном после выздоровления.

Напомним, Комаровский рассказал, когда исчезновение обоняния свидетельствует именно о коронавирусе.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ