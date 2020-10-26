Вирусолог назвал самых опасных животных, которые могут спровоцировать новую пандемию

Спровоцировать новую пандемию в мире в будущем могут летучие мыши. Именно они являются самым благоприятным резервуаром для различных вирусов. Об этом заявил профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский, пишет URA.RU.

Пандемия. Фото: Kin Cheung/Associated Press

Опасность, прежде всего, кроется в том, что мясо летучих мышей — довольно популярный деликатес в некоторых азиатских странах. Особенно часто подобное лакомство можно встретить на столе у китайцев. Но именно летучие мыши в меню могут стать своеобразной бомбой замедленного действия, которая поразит всю планету.

"Летучие мыши — это один из самых известных резервуаров для различных вирусов. Они мутируют и новые формы вместе с пищей передаются человеку. При этом сами мыши не болеют. Вирус в них живет, но совсем не способен им навредить", — говорит доктор биологических наук.





Но летучие мыши не единственная опасная экзотика. По словам вирусолога, источником новой пандемии также могут стать панголины. Они также переносят вирусы.





Минимизировать риск новой пандемии можно, уверен профессор. Но для этого необходимо изменить пищевые привычки и отказаться от потенциально опасной экзотики.

"Мне бы хотелось, чтобы в будущем люди вели себя более благоразумно. Лучше отказаться от привычки питаться подобной экзотикой, как и от желания держать этих животных в клетках", — советует Аграновский.

А вот привычные домашние питомцы — кошки или собаки — угрозы человечеству точно не несут, подытожил профессор МГУ.

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