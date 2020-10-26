kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.10.2020

BTC/USD

13072.33

ETH/USD

406.74

LTC/USD

58.09

НБУ 26.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина Вирусолог назвал самых опасных животных, которые могут спровоцировать новую пандемию
commentss НОВОСТИ Все новости

Вирусолог назвал самых опасных животных, которые могут спровоцировать новую пандемию

Чтобы минимизировать риск новых пандемий, человечеству придется пересмотреть пищевые привычки, - вирусолог

сегодня, 11:18
Автор:

Виолетта Комаровская

Спровоцировать новую пандемию в мире в будущем могут летучие мыши. Именно они являются самым благоприятным резервуаром для различных вирусов. Об этом заявил профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский, пишет URA.RU.

Вирусолог назвал самых опасных животных, которые могут спровоцировать новую пандемию

Пандемия. Фото: Kin Cheung/Associated Press

Опасность, прежде всего, кроется в том, что мясо летучих мышей — довольно популярный деликатес в некоторых азиатских странах. Особенно часто подобное лакомство можно встретить на столе у китайцев. Но именно летучие мыши в меню могут стать своеобразной бомбой замедленного действия, которая поразит всю планету.

"Летучие мыши — это один из самых известных резервуаров для различных вирусов. Они мутируют и новые формы вместе с пищей передаются человеку. При этом сами мыши не болеют. Вирус в них живет, но совсем не способен им навредить", — говорит доктор биологических наук.


Но летучие мыши не единственная опасная экзотика. По словам вирусолога, источником новой пандемии также могут стать панголины. Они также переносят вирусы.


Минимизировать риск новой пандемии можно, уверен профессор. Но для этого необходимо изменить пищевые привычки и отказаться от потенциально опасной экзотики. 

"Мне бы хотелось, чтобы в будущем люди вели себя более благоразумно. Лучше отказаться от привычки питаться подобной экзотикой, как и от желания держать этих животных в клетках", — советует Аграновский. 

А вот привычные домашние питомцы — кошки или собаки — угрозы человечеству точно не несут, подытожил профессор МГУ.

Ранее "Комментарии" рассказывали о популярных фактах о животных, которые оказались ложью. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ