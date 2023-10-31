Новое исследование выяснило, что причиной вымирания динозавров был не только удар метеорита, но и последствия после столкновения, повлекшие за собой серию катастроф. Таким образом выяснилось, что динозавры вымерли от поднявшейся в атмосферу пыли.

Ученые выяснили истинную причину вымирания динозавров. Фото из открытых источников

Ученые проанализировали 40 образцов осадочных пород и обнаружили частицы пыли, которые распространялись 66 млн. лет назад. Удар астероида поднял мелкую пыль, которая заблокировала солнечный свет, охладила Землю, остановила фотосинтез и разрушила пищевую цепь.

Согласно компьютерному моделированию, астероид шириной 10-15 км, больше чем гора Эверест, столкнулся с Землей. Удар поднял в воздух большое количество пыли и создал "глобальную тьму", длившуюся около двух лет. Кроме того, меньшие частицы пыли находились в атмосфере Земли, еще не менее 15 лет. Уменьшение количества солнечной энергии разрушило фотосинтез растений. А пыль не только прекратила фотосинтез, но и уменьшила глобальную температуру на планете на 15 градусов.

Серия таких катастроф привела к голодной смерти многих растительноядных, а затем мясоедных видов, что в конце концов положило начало катастрофическому массовому вымиранию, в результате которого 75% живых существ исчезли с Земли.

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