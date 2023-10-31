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Ученые выяснили истинную причину вымирания динозавров

Динозавры вымерли 66 млн лет назад, однако ученые долгое время не могли прийти к окончательному выводу их гибели.

сегодня, 09:17
Автор:
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Slava Kot
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Новое исследование выяснило, что причиной вымирания динозавров был не только удар метеорита, но и последствия после столкновения, повлекшие за собой серию катастроф. Таким образом выяснилось, что динозавры вымерли от поднявшейся в атмосферу пыли.

Ученые выяснили истинную причину вымирания динозавров

Ученые выяснили истинную причину вымирания динозавров. Фото из открытых источников

Ученые проанализировали 40 образцов осадочных пород и обнаружили частицы пыли, которые распространялись 66 млн. лет назад. Удар астероида поднял мелкую пыль, которая заблокировала солнечный свет, охладила Землю, остановила фотосинтез и разрушила пищевую цепь.


Согласно компьютерному моделированию, астероид шириной 10-15 км, больше чем гора Эверест, столкнулся с Землей. Удар поднял в воздух большое количество пыли и создал "глобальную тьму", длившуюся около двух лет. Кроме того, меньшие частицы пыли находились в атмосфере Земли, еще не менее 15 лет. Уменьшение количества солнечной энергии разрушило фотосинтез растений. А пыль не только прекратила фотосинтез, но и уменьшила глобальную температуру на планете на 15 градусов.

Серия таких катастроф привела к голодной смерти многих растительноядных, а затем мясоедных видов, что в конце концов положило начало катастрофическому массовому вымиранию, в результате которого 75% живых существ исчезли с Земли.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Швейцарии на аукционе был продан скелет тиранозавра. Это в третий раз в мире продается скелет целого тираннозавра.

Также "Комментарии" сообщали, как выглядел человек, живший на территории Украины 10 тысяч лет назад. Ученые воспроизвели лицо мужчины неолитической культуры из черепа, найденного в могильнике.




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Источник: https://www.sciencealert.com/ancient-black-box-hints-at-what-really-killed-the-dinosaurs
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