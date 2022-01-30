Ученые создали самый крепкий клей на планете: с чего он сделан

Американские исследователи создали самый прочный клей, который можно использовать в аэрокосмической, автомобильной и строительных отраслях. Об этом сообщает журнал The Scientist.

Создан самый прочный клей в мире (фото из открытых источников)

Ученые изучили химическую структуру обычного пластика и превратили его в многократный клей с уникальными свойствами. В качестве отправной точки при производстве вещества эксперты использовали полистирол-b-поли(этилен-со-бутилен)-b-полистирол (важный термопластичный эластомер, который ведет себя как резина, не подвергаясь вулканизации, — прим. авт.). Источником для изготовления самого прочного клея стал каучукоподобный полимер, который используется в зубных щетках, оплетке автомобильного руля. Но удивительными и мощными свойствами клей наделили, изменив химическую структуру.

Результат был достигнут с помощью процесса, известного как динамическая сшивка, который позволяет соединять обычно несовместимые материалы.

Ученые отметили, что несколько капель созданного вещества могут удерживать на весу около 136 килограммов груза, а еще новый клей не теряет своих свойства при температуре до 204 градусов по Цельсию.

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