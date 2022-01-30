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Ученые создали самый крепкий клей на планете: с чего он сделан

Ученые из Окриджской национальной лаборатории Министерства энергетики США создали самый крепкий клей на планете

сегодня, 08:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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Американские исследователи создали самый прочный клей, который можно использовать в аэрокосмической, автомобильной и строительных отраслях. Об этом сообщает журнал The Scientist.

Ученые создали самый крепкий клей на планете: с чего он сделан

Создан самый прочный клей в мире (фото из открытых источников)

Ученые изучили химическую структуру обычного пластика и превратили его в многократный клей с уникальными свойствами. В качестве отправной точки при производстве вещества эксперты использовали полистирол-b-поли(этилен-со-бутилен)-b-полистирол (важный термопластичный эластомер, который ведет себя как резина, не подвергаясь вулканизации, — прим. авт.). Источником для изготовления самого прочного клея стал каучукоподобный полимер, который используется в зубных щетках, оплетке автомобильного руля. Но удивительными и мощными свойствами клей наделили, изменив химическую структуру.

Результат был достигнут с помощью процесса, известного как динамическая сшивка, который позволяет соединять обычно несовместимые материалы.

Ученые отметили, что несколько капель созданного вещества могут удерживать на весу около 136 килограммов груза, а еще новый клей не теряет своих свойства при температуре до 204 градусов по Цельсию.

Напомним, что изобретатели со всего мира постоянно создают новые технологии, роботизированные приборы, облегчающие жизнь человека. Работники компании Sengeld разработали лампы для освещения, которые могут наблюдать за биометрическими показателями находящихся в комнате людей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что специалисты из Техасского университета создали уникальную таблетку, которая способна быстро очистить загрязненную воду.

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Источник: https://www.the-scientist.com/
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