В США создают реактивное топливо из кукурузных отходов

В США будут работать над новым источником реактивного топлива, пишут Аграрии вместе.

Фото: ivona.bigmir.net

Ученые из Вашингтонского Университета (WSU) совместно с другими ведущими специалистами работают над переработкой кукурузных стеблей, листьев и других органических остатков в реактивное топливо.

Кукурузные початки содержат лигнин, структурная молекула которого используется в изучении методов совершенствования реактивного топлива.

Проект по переработке кукурузных отходов возглавляется учеными Университета Северной Дакоты. Финансирование проекту поступает от Министерства энергетики США (DOE). На сегодня выделено $ 3,7 млн на изучение пилотного проекта, в результате которого реактор будет работать на лигнине.

"Лигнин — это полимеры, которые придают прочность и жесткость кукурузе и другим растениям. Его можно превратить во вполне высокоэффективное реактивное топливо ", — сообщает Бин Ян, доцент кафедры биологических наук WSU.

Проектом занимается лаборатория биопродуктов, наук и техники в WSU Tri-Cities и считают, что этот замысел продемонстрирует высокую производительность при низких выбросах в окружающую среду.

Национальная лаборатория Айдахо (DOE) будет перерабатывать кукурузные тюки, после чего исследователи Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии в Колорадо получат лигнин из стеблей растений. Затем команда из Университета Северной Дакоты превратит его в топливо для "пилотного" проекта используя катализатор и процессы, разработанные в WSU.

"Реактивное топливо — это будущее авиации. Проект может принести экологические и экономические выгоды, а также принести прибыль отрасли сельского хозяйства ", — подытожил Ян.

Исследователи настроены оптимистично и отмечают, что осталось просчитать рентабельность проекту и коммерческую выгоду.





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