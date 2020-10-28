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Главная Новости Общество наука и обучение Ученые обнаружили две экзопланеты, которые состоят из воды и металлов
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Ученые обнаружили две экзопланеты, которые состоят из воды и металлов

Новые небесные тела называются TOI-1266b и TOI-1266с

сегодня, 14:27
Автор:

Любовь Блажко

Выявленные учеными планеты называются TOI-1266b и TOI-1266с, передает издание lenta.

Ученые обнаружили две экзопланеты, которые состоят из воды и металлов

Ученые обнаружили две экзопланеты. Фото: unsplash

Открытие удалось сделать экспертам из Женевы и Берна. Они выяснили, что эти экзопланеты находятся за пределами Солнечной системы в 120 световых годах от нас. Также известно, что они расположены на достаточно близком расстоянии от звезды, поэтому им понадобится от 11 до 19 суток, чтобы полностью обернуться вокруг нее.

Еще специалистам удалось узнать, что на TOI-1266с такая же температура, как и на Венере, и это несмотря на то, что она расположена гораздо ближе к Солнцу, нежели Венера. 

Ученые придерживаются мысли, что обе экзопланеты состоят из скалистых пород и металлов, а другая их половина наполнена водой. Они говорят, что размер TOI-1266b в два раза больше, чем наша планета, а TOI-1266с – в полтора раза. Поэтому первое открытие они отнесли к классу "мининептуна", а второе к "суперземле".

Напомним, "Комментарии" писали, в NASA подтвердили, что на солнечной стороне Луны есть вода. Об этом сообщил гендиректор космического агентства Джим Брайденстайн на своей странице в Twitter. Это открытие удалось установить с помощью телескопа SOFIA, рассказывает Джим. Аппарат сделал снимок молекулы в воде кратера Клавиус, который даже можно разглядеть с нашей планеты. Стоит отметить, что раньше эксперты придерживались мысли, что на освещенной стороне Луны никак не может быть воды, потому что она там очень быстро испаряется.



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