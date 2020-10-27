В NASA подтвердили, что на солнечной стороне Луны есть вода (видео)

Так, специалисты сделали сенсационное заявление: на освещенной Солнцем стороне Луны есть вода. Они предполагают, что она может распределяться по всей ее поверхности, передает издание lux.

В NASA подтвердили, что на солнечной стороне Луны есть вода. Фото: lux.fm

Об этом сообщил гендиректор космического агентства Джим Брайденстайн на своей странице в Twitter. Это открытие удалось установить с помощью телескопа SOFIA, рассказывает Джим. Аппарат сделал снимок молекулы в воде кратера Клавиус, который даже можно разглядеть с нашей планеты. Стоит отметить, что раньше эксперты придерживались мысли, что на освещенной стороне Луны никак не может быть воды, потому что она там очень быстро испаряется.

Также ученые детально изучили так называемые "холодные ловушки" — это области на поверхности спутника, которые всегда остаются затемненными. Известно, что их температура достигает 180 градусов, поэтому если туда попадет замороженная вода, то она останется там на долгий период времени.

"Если мы правы, вода окажется более доступной для питья, ракетного топлива и всего прочего", — подытожил Джим Брайденстайн.

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