kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 27.10.2020

BTC/USD

13500.56

ETH/USD

403.99

LTC/USD

57.69

НБУ 27.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество наука и обучение В NASA подтвердили, что на солнечной стороне Луны есть вода (видео)
commentss НОВОСТИ Все новости

В NASA подтвердили, что на солнечной стороне Луны есть вода (видео)

Информация об этом появилась на Twitter-странице гендиректора космического агентства Джима Брайденстайна

сегодня, 16:52
Автор:

Любовь Блажко

Так, специалисты сделали сенсационное заявление: на освещенной Солнцем стороне Луны есть вода. Они предполагают, что она может распределяться по всей ее поверхности, передает издание lux.

В NASA подтвердили, что на солнечной стороне Луны есть вода (видео)

В NASA подтвердили, что на солнечной стороне Луны есть вода. Фото: lux.fm

Об этом сообщил гендиректор космического агентства Джим Брайденстайн на своей странице в Twitter. Это открытие удалось установить с помощью телескопа SOFIA, рассказывает Джим. Аппарат сделал снимок молекулы в воде кратера Клавиус, который даже можно разглядеть с нашей планеты. Стоит отметить, что раньше эксперты придерживались мысли, что на освещенной стороне Луны никак не может быть воды, потому что она там очень быстро испаряется.

Также ученые детально изучили так называемые "холодные ловушки" — это области на поверхности спутника, которые всегда остаются затемненными. Известно, что их температура достигает 180 градусов, поэтому если туда попадет замороженная вода, то она останется там на долгий период времени. 

"Если мы правы, вода окажется более доступной для питья, ракетного топлива и всего прочего", — подытожил Джим Брайденстайн. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ