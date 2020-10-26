kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.10.2020

BTC/USD

13038.94

ETH/USD

394.14

LTC/USD

56.67

НБУ 26.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество наука и обучение На Луне может оказаться больше воды, чем предполагалось ранее, – NASA
commentss НОВОСТИ Все новости

На Луне может оказаться больше воды, чем предполагалось ранее, – NASA

Ранее исследователи предполагали, что вода может быть только на обратной стороне Луны

сегодня, 22:14
Автор:

Татьяна Веремеева

На Луне может быть больше воды, чем считалось ранее, в том числе и на ее солнечной стороне. Эта вода может быть использована в качестве ресурса во время предстоящих миссий, в том числе по возвращении людей на Луну в рамках программы "Артемида". Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy, а также их представили во время пресс-конференции NASA в понедельник. Об этом сообщает CNN.

На Луне может оказаться больше воды, чем предполагалось ранее, – NASA

Исследование основано на данных, собранных лунным разведывательным орбитальным аппаратом NASA, который находится на орбите Луны с июня 2009 года, а также стратосферной обсерваторией агентства для инфракрасной астрономии бортового телескопа SOFIA, которая размещается на борту самолета Boeing 747.

Исследователи обнаружили молекулы воды в южном полушарии Луны – в кратере Клавий, который виден с Земли. Данные NASA свидетельствуют о том, что в кубическом метре лунного грунта содержится около 0,3 литра воды. Ранее ученые предполагали, что вода может быть на обратной стороне Луны, которую не освещают солнечные лучи.

Напомним, "Комментарии" писали, что компания Nokia заявляет, что будет сотрудничать с NASA для создания первой сети сотовой связи на Луне. Цель программы – обеспечить долгосрочное присутствие человека на Луне в качестве разминки для полетов на Марс.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ