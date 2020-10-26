На Луне может оказаться больше воды, чем предполагалось ранее, – NASA

На Луне может быть больше воды, чем считалось ранее, в том числе и на ее солнечной стороне. Эта вода может быть использована в качестве ресурса во время предстоящих миссий, в том числе по возвращении людей на Луну в рамках программы "Артемида". Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy, а также их представили во время пресс-конференции NASA в понедельник. Об этом сообщает CNN.



Исследование основано на данных, собранных лунным разведывательным орбитальным аппаратом NASA, который находится на орбите Луны с июня 2009 года, а также стратосферной обсерваторией агентства для инфракрасной астрономии бортового телескопа SOFIA, которая размещается на борту самолета Boeing 747.

Исследователи обнаружили молекулы воды в южном полушарии Луны – в кратере Клавий, который виден с Земли. Данные NASA свидетельствуют о том, что в кубическом метре лунного грунта содержится около 0,3 литра воды. Ранее ученые предполагали, что вода может быть на обратной стороне Луны, которую не освещают солнечные лучи.

Напомним, "Комментарии" писали, что компания Nokia заявляет, что будет сотрудничать с NASA для создания первой сети сотовой связи на Луне. Цель программы – обеспечить долгосрочное присутствие человека на Луне в качестве разминки для полетов на Марс.

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