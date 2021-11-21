Создана таблетка, быстро очищающая загрязненную воду

Американские специалисты представили свою новую разработку — таблетку, способную за один час продезинфицировать литр воды и сделать ее пригодной для питья.

Как очистить воду (фото из открытых источников)

Ученые сообщают, что их разработка значительно упростит жизнь населению, которое не имеет доступа к чистой питьевой воде. Таблетка создана на основе материала гидрогеля с активированным углем. При добавлении в воде она высвобождает перекись водорода и совместно с активированным углем нейтрализует бактерии с эффективностью более чем 99,999% без побочных продуктов.

Исследователи продолжают свою работу, чтобы сделать средство еще более эффектным, они надеются, что в будущем такая таблетка сможет уничтожать разные патогены в воде и при этом будет доступной для населения.

Согласно данным ВОЗ, треть населения планеты сейчас испытывает трудности с чистой водой, а к 2025 году, если не предпринимать никаких мер, то у половины населения будет дефицит питьевой воды.

Напомним, что исследователи из Массачусетского технологического института рассказали, как легко очистить воду на 99%. Они предложили использовать молодую древесину, так называемую ксилему, которая располагается непосредственно под корой деревьев. Фильтр, созданный из этой древесины, будет эффективно справляется с бактериями и даже глиной, в результате вода становится более прозрачной.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что нидерландский эко-активист изобрел устройство, которое не допустит попадание пластика в океанские воды.

Читайте также, что китайская компания Xiaomi создала "умный" очиститель воды, который способен взаимодействовать с приложением Mi Home через смартфон.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!