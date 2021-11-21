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Создана таблетка, быстро очищающая загрязненную воду

Специалисты из Техасского университета создали уникальную таблетку, которая способна быстро очистить загрязненную воду

сегодня, 09:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Американские специалисты представили свою новую разработку — таблетку, способную за один час продезинфицировать литр воды и сделать ее пригодной для питья.

Создана таблетка, быстро очищающая загрязненную воду

Как очистить воду (фото из открытых источников)

Ученые сообщают, что их разработка значительно упростит жизнь населению, которое не имеет доступа к чистой питьевой воде. Таблетка создана на основе материала гидрогеля с активированным углем. При добавлении в воде она высвобождает перекись водорода и совместно с активированным углем нейтрализует бактерии с эффективностью более чем 99,999% без побочных продуктов.

Исследователи продолжают свою работу, чтобы сделать средство еще более эффектным, они надеются, что в будущем такая таблетка сможет уничтожать разные патогены в воде и при этом будет доступной для населения. 

Согласно данным ВОЗ, треть населения планеты сейчас испытывает трудности с чистой водой, а к 2025 году, если не предпринимать никаких мер, то у половины населения будет дефицит питьевой воды.

Напомним, что исследователи из Массачусетского технологического института рассказали, как легко очистить воду на 99%.  Они предложили использовать молодую древесину, так называемую ксилему, которая располагается непосредственно под корой деревьев. Фильтр, созданный из этой древесины, будет эффективно справляется с бактериями и даже глиной, в результате вода становится более прозрачной.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что нидерландский эко-активист изобрел устройство, которое не допустит попадание пластика в океанские воды.

Читайте также, что китайская компания Xiaomi создала "умный" очиститель воды, который способен взаимодействовать с приложением Mi Home через смартфон.


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Источник: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202102994
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