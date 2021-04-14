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Ученые рассказали, как легко очистить воду на 99%

Исследователи из Массачусетского технологического института рассказали, как легко очистить воду на 99%

сегодня, 17:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Американские ученые изготовили фильтр для очистки воды из обычной древесины, который оказался настолько эффективным, что избавил ее от 99% бактерий. 

Ученые рассказали, как легко очистить воду на 99%

Как очистить воду / фото: galerey-room

Исследователи отметили, что для ряда стран нехватка чистой питьевой воды является глобальной проблемой. Согласно статистике ООН, от связанных с недоступностью безопасной питьевой воды болезней в мире каждый год умирают по меньшей мере 2,2 млн человек. В связи с этим специалисты предложили новую технологию, которая поможет легко очищать воду от бактерий, в том числе и от кишечной палочки. 

Ученые предложили использовать молодую древесину, так называемую ксилему, которая располагается непосредственно под корой деревьев. Фильтры из ее небольшого количества будут собирать в несколько этапов: ветки или стволы очищаются от коры, нарезаются, затем подвергаются термической обработке, обработке этанолом и сушке.

Эксперт Мария Табакова прокомментировала значение разработки, предполагаемой американскими исследователями. По ее словам, такой фильтр действительно эффективно справляется с бактериями и даже глиной, в результате вода становится более прозрачной. Для создания очищающих фильтров, по ее мнению, лучше использовать сосну, кедр или ель. Но для каждого региона авторы проекта предлагают использовать свои виды хвойных деревьев. 

Напомним, что воду называют "голубым золотом" неспроста, ведь она является нашим источником энергии, пищей и средством производства. Однако, ученые обеспокоены тем, что к 2030 году человечество может столкнуться с глобальной нехваткой водных ресурсов. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие заболевания можно лечить минеральной водой.


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Источник: https://www.nature.com/articles/s41467-021-22055-w
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