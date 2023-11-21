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Ученые сделали тревожное предупреждение: Опасную границу пересекли впервые

Климатологи зафиксировали тревожные данные по изменению климата. Температура впервые превысила опасный показатель.

сегодня, 13:00
Автор:
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Slava Kot
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Согласно новым данным, температура Земли впервые ненадолго превысила порог, о котором учёные предупреждали десятилетиями. Эксперты бьют тревогу, ведь это явление может иметь катастрофические и необратимые последствия для планеты.

Ученые сделали тревожное предупреждение: Опасную границу пересекли впервые

Средняя температура планеты поднялась до рекордного значения. Фото из открытых источников

Климатолог и заместитель директора Copernicus Climate Change Service Саманта Берджесс опубликовала тревожные данные в Twitter. 17 ноября впервые средняя глобальная температура была выше на 2 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом.


"По нашим лучшим оценкам, это был первый день, когда глобальная температура была выше 2 градусов по сравнению с 1850-1900 (или доиндустриального) уровня на 2,06 градуса", – написала Саманта Берджесс.

Эксперт добавила, что температурный рекорд был установлен 17 ноября, и эти показатели были на 1,17 выше средних результатов 1991-2020 годов, которые являются самыми теплыми годами за всю историю наблюдений.

Ученые сделали тревожное предупреждение: Опасную границу пересекли впервые - фото 2
Ученые сделали тревожное предупреждение: Опасную границу пересекли впервые - фото 3

Эксперты отмечают, что пока речь идет о предварительных данных, в подтверждение которых может потребоваться несколько недель. В то же время, они опасаются, что в ближайшие несколько лет мир движется к потеплению в долгосрочной перспективе. По их словам, изменение климата и повышение температуры на 2 градуса будет иметь серьезные проблемы для адаптации экосистем. Это может привести к необратимым эффектам, например, к исчезновению полярных ледовых шапок и массовой гибели коралловых рифов.

Недавний доклад ООН об изменениях климата дает прогноз, что даже если страны выполнят свои текущие обязательства по сокращению выбросов, планета станет теплее на 2,5-2,9 градуса к концу века.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые выяснили, когда на Земле исчезнет океан.

Также "Комментарии" писали, что ученые объяснили причину таинственного исчезновения 10 миллиардов крабов.



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Источник: https://twitter.com/OceanTerra/status/1726342052961493328
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Обсуждения

Микола

сегодня, 13:39

Слава Украiнi !!! Щоб покращити складну екологiчну /погоду / потрiбно притягнути до вiдповiдальностi росiю яка захламлюе свiтовий ОКЕАН Залiзом !!!??? Всi кораблi , пiдводнi човни повитягувати На берег суходолу i ми побачим як покращиться Рiвень води в океанах !!!


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