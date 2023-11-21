Ученые сделали тревожное предупреждение: Опасную границу пересекли впервые

Согласно новым данным, температура Земли впервые ненадолго превысила порог, о котором учёные предупреждали десятилетиями. Эксперты бьют тревогу, ведь это явление может иметь катастрофические и необратимые последствия для планеты.

Средняя температура планеты поднялась до рекордного значения. Фото из открытых источников

Климатолог и заместитель директора Copernicus Climate Change Service Саманта Берджесс опубликовала тревожные данные в Twitter. 17 ноября впервые средняя глобальная температура была выше на 2 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом.

"По нашим лучшим оценкам, это был первый день, когда глобальная температура была выше 2 градусов по сравнению с 1850-1900 (или доиндустриального) уровня на 2,06 градуса", – написала Саманта Берджесс.

Эксперт добавила, что температурный рекорд был установлен 17 ноября, и эти показатели были на 1,17 выше средних результатов 1991-2020 годов, которые являются самыми теплыми годами за всю историю наблюдений.

Эксперты отмечают, что пока речь идет о предварительных данных, в подтверждение которых может потребоваться несколько недель. В то же время, они опасаются, что в ближайшие несколько лет мир движется к потеплению в долгосрочной перспективе. По их словам, изменение климата и повышение температуры на 2 градуса будет иметь серьезные проблемы для адаптации экосистем. Это может привести к необратимым эффектам, например, к исчезновению полярных ледовых шапок и массовой гибели коралловых рифов.

Недавний доклад ООН об изменениях климата дает прогноз, что даже если страны выполнят свои текущие обязательства по сокращению выбросов, планета станет теплее на 2,5-2,9 градуса к концу века.

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