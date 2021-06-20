Ученые рассказали, когда и почему наступит конец света

О наступлении конца света во всем мире говорят на протяжении веков, но предсказания, к счастью, каждый раз не сбываются. Исследователи из Центра астрофизики Манчестерского университета проанализировали большое количество теорий, просчитали сотни моделей и пришли к выводу, что Землю погубит Солнце.

Когда наступит конец света (фото из открытых источников)

Ученые решили, что метеорит, если он упадет, не сможет уничтожить Землю полностью, а вероятность того, что на человечество нападут инопланетяне, — крайне мала. Но вот Солнце — единственная звезда Солнечной системы — вполне может привести к концу света, но случится это не раньше, чем через 100 миллиардов лет.

Эксперты предполагают, что из-за орбитальной нестабильности Земля может столкнуться с Марсом, Венерой или другой планетой. В таком случае вряд ли у человечества будет шанс на спасение. Даже если земляне колонизируют Красную планету, при столкновении погибнет все живое. Но вероятность такой катастрофы составляет всего 1%.

Наиболее вероятным сценарием уничтожения Земли является поглощение Солнцем. Впоследствии оно превратится в звезду-красного гиганта.

Напомним, что изменение климата на планете, в частности потепление на два градуса, не исключает эффекта домино, который может изменить жизни половины жителей Земли. К чему это приведет, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что солнечные циклы важны для людей, потому что происходящие на Солнце процессы, такие как вспышки и корональные выбросы массы, могут повлиять на энергосистему, спутники, GPS, авиакомпании, ракеты и астронавтов в космосе. Не так давно стало известно и о влиянии на людей.

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