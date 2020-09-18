Солнце начало новый 11-летний цикл: что это значит

Солнечные циклы важны для людей, потому что происходящие на Солнце процессы, такие как солнечные вспышки и корональные выбросы массы, могут повлиять на энергосистему, спутники, GPS, авиакомпании, ракеты и астронавтов в космосе. А не так давно стало известно и о влиянии на людей. Об этом пишет CNN.



Новый солнечный цикл, который ученые назвали "Солнечный цикл 25", официально начался в декабре 2019 года, согласно объявлению группы международных экспертов по прогнозированию "Солнечного цикла 25" во вторник. Чтобы вычислить, когда начнется новый цикл, может потребоваться целых 10 месяцев, поскольку процессы на Солнце настолько изменчивы, что что о начале нового цикла стало известно только во вторник.

"Солнечный цикл 25" будет очень похож на тот, который длился последние 11 лет. Следующий солнечный максимум, когда солнце испытывает пик активности, по прогнозам исследователей, произойдет в июле 2025 года. В течение этого времени, возможно, солнечные вспышки или другие процессы окажут на происходящее на Земле.

"Солнечный цикл 24" был четвертым самым маленьким циклом в истории и самым слабым циклом за последние 100 лет, заявила Лиза Аптон, сопредседатель группы прогнозирования "Солнечного цикла 25" и солнечный физик в корпорации космических систем Research Corporation, во время пресс-конференции во вторник.

Хотя "Солнечный цикл 24" был ниже среднего, без рисков е обошлось. Эпический шторм разразился от солнца в июле 2012 года, но не столкнулся с Землей.

Солнечные пятна, которые являются темными пятнами на солнце, помогают ученым отслеживать активность Солнца. Они являются отправной точкой для вспышек и событий выброса, которые высвобождают свет, солнечный материал и энергию в космос.

Во время пика солнечной активности в последнем цикле было отслежено 120 солнечных пятен. На пике этого нового цикла прогнозируется около 115 солнечных пятен. Для сравнения, активный цикл выше среднего будет включать более 200 солнечных пятен.

Чем больше ученые узнают о солнечном цикле, тем лучше они могут подготовиться к предсказанию того, когда эти события могут произойти.

В течение солнечного цикла Солнце будет переходить от спокойного периода к очень интенсивному и активному. Эта активность отслеживается путем подсчета солнечных пятен на солнце и того, сколько их видно с течением времени. Во время пика этой активности магнитные полюса Солнца меняются местами. Затем солнце снова успокоится во время солнечного минимума. И это происходит примерно каждые 11 лет.

В течение последних полутора лет Солнце было тихим, и на его поверхности почти не было заметно солнечных пятен.

Солнечный минимум пришелся на декабрь 2019 года. В этот период солнце все еще активно, но оно более спокойное и имеет меньше солнечных пятен. С тех пор активность Солнца постепенно возрастает. Согласно новому прогнозу, пик солнечной активности придется на июль 2025 года.

Полное солнечное затмение пересечет Северную Америку в апреле 2024 года, что может дать ученым возможность наблюдать солнечную активность, такую как солнечные извержения или солнечные пятна, во время этого события.

Теперь, когда мы миновали минимум, ученые предсказали, что активность Солнца возрастет в течение нескольких месяцев и лет, когда мы приблизимся к июлю 2025 года.

Напомним, NASA представили изображения Солнца с самого близкого расстояния, которые когда-либо были сделаны космическим кораблем.

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