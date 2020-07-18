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NASA засняло Солнце с рекордно близкого расстояния (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликованы фото и видео Солнца с расстояния всего лишь 77 км

сегодня, 05:00
Автор:

Таисия Ерохина
NASA засняло Солнце с рекордно близкого расстояния (ФОТО, ВИДЕО)

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представили изображения Солнца с самого близкого расстояния, которые когда-либо были сделаны космическим кораблем. Об этом передает The Verge.

Зонд в рамках проекта Solar Orbiter сделал эти снимки, когда находился на расстоянии всего 77 миллионов километров - или почти 48 миллионов миль от Солнца. Это примерно половина расстояния между Солнцем и Землей.

Фотографии показывают крошечные солнечные вспышки, усеивающие поверхность звезды. Ученые назвали их "кострами", потому что они в миллионы раз меньше вспышек на Солнце, которые можно увидеть с помощью телескопов. Десятки этих мини-вспышек можно в любой момент наблюдать в поле зрения камеры солнечного орбитального аппарата.


Пока что непонятно, что именно вызывает эти мини-вспышки. Потому как обычные солнечные вспышки часто происходят, когда Солнце считается активным – темные пятна появляются на поверхности звезды, заставляя части магнитного поля Солнца вращаться и поворачиваться. А вот "костры" не появляются во время интенсивной активности на Солнце.

Напомним, NASA перенесла запуск самого большого в мире телескопа.


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