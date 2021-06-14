Ученые предрекли планете катастрофический эффект домино: что это значит

Изменения климата на планете, в частности потепление на два градуса, не исключает эффекта домино, который может изменить жизнь половины жителей Земли. Об этом говорится в исследовании шведских и немецких ученых, опубликованном в журнале Earth System Dynamics, пишет Лента.ру.

Ученые предрекли планете катастрофический эффект домино - фото из открытых источников

Отмечается, что ученым удалось воссоздать три миллиона вариантов развития климатических условий с помощью компьютерных технологий. 30% из них спровоцировали эффект домину, явлению, вследствие которого вымирают обитатели планеты и полностью меняются природные условия. Эксперты отметили, что для возникновения подобного эффекта необходимо увеличение средней температуры на Земле на два градуса.

Вдобавок ученые подчеркнули, что вследствие глобального потепления запускаются изменения множества пищевых цепочек, что может привести не только к вымиранию животных, а и к засухам, пожарам, наводнениям и другим природным катаклизмам.

Исследователи добавили, что исследование не является прогнозом, а всего лишь анализом рисков, однако его результаты вызывают опасения в научных кругах.

Ранее портал "Комментарии" писал, как глобальное потепление повлияло на аграрную экономику Украины. Украинский аграрный сектор значительными темпами адаптируется к новым условиям работы из-за глобального изменения климата. Об этом в ходе форума "Украина 30. Экология" рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко. По его словам, две трети территории Украины уже находятся в зоне рискованного земледелия, и такая тенденция сохраняется последние годы.

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