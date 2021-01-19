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Учёные показали, как выглядело самый большой динозавр на Земле (ФОТО)

В длину динозавр был больше 37 метров

сегодня, 08:59
Автор:

Мокрик Анастасия

В Аргентине были обнаружены останки животного, которое, по предположениям ученых, могло быть самым большим животным, когда-либо ходившим по Земле. Об этом сообщает издание Dailymail.

Учёные показали, как выглядело самый большой динозавр на Земле (ФОТО)

В провинции Аргентины нашли останки самого большого в мире динозавра - фото: из открытых источников

По информации источника, кости принадлежат динозавру. Предположительно, он жил 98 млн лет назад. Найти его останки ученым удалось в провинции Неукен, в илистой пойме. Местные палеонтологи обнаружили 24 позвонка от хвоста существа и некоторые прилегающие к нему кости тазаПо мнению исследователей, 98 миллионов лет назад провинция Неукен была домом для множества видов зауроподов, каждый из которых занимал свою роль в экосистеме.

Учёные показали, как выглядело самый большой динозавр на Земле (ФОТО) - фото 2


Учёные показали, как выглядело самый большой динозавр на Земле (ФОТО) - фото 3


Судя по найденным костям, гигантский динозавр имел бы длинную шею и хвост. По словам ученых, длина этого динозавра могла быть больше, чем у одного из самых больших наземных животных, живших в этом мире – Патаготитана. Его длина составляла примерно 37 метров, а вес – 55-57 тонн. Сколько точно весил динозавр, кости которого были обнаружены, ученым пока определить не удалось. Находка может помочь экспертам лучше понять, как гигантские динозавры эволюционировали и жили миллионы лет назад.

К слову, останки самого маленького в мире динозавра были найдены в Китае, в провинции Качин. По размеру животное можно сравнить с самой маленькой птицей в мире — колибри (5 см). Существовал этот динозавр примерно 99 млн лет назад. 

Учёные показали, как выглядело самый большой динозавр на Земле (ФОТО) - фото 4

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Тихом океане обнаружили гигантских слизней, а также о том, что в Антарктиде в более чем 80 км от побережья обнаружили скелет неизвестного существа.



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9160381/Fossils-98-million-year-old-dino-unearthed-Argentina-largest-land-animal-ever.html
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