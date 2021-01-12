В Антарктиде нашли скелет неизвестного существа (ВИДЕО)



















В отдаленном районе Антарктиды блогеру с помощью Google Maps удалось найти останки неизвестного существа. Видео этой необычной находки было опубликовано на его Youtube-канале. Об этом сообщает издание Sun.

Блогер нашел на Google Maps скелет неизвестного существа в Антарктиде - фото: The Sun

Блогер отыскал скелет загадочного существа, находившегося в более чем 80 км от побережья. По его предположениям, это могут быть останки динозавра, которые еще никому ранее не удавалось найти.

"Он цел. Я не знаю, таял ли он недавно или же был заморожен на тысячи лет, или это и вовсе что-то новое", — прокомментировал свою находку ютубер.

Опубликовав видео на своем канале, блогер услышал много разных версий от пользователей Сети. Некоторые предположили, что это останки тюленя, сравнив эти кадры с фотографиями скелета, которые показывает при запросе в поиске. Другие же посчитали, что это может быть скелет аллигатора или же какой-то рептилии.

Версий в итоге собралось очень много. Кто-то заметил в останках сходство с каким-то определенным животным, а кто-то, наоборот, нашел в этих кадрах какую-то загадку и мистику.

Сторонники теории заговора уже давно утверждают, что снежный ландшафт Антарктиды таит под своей поверхностью большое количество секретов, которые "всплывают" с таянием ледяных шапок. Однако на сегодняшний день остается неизвестным, кому именно принадлежат найденные останки.

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