В Антарктиде нашли скелет неизвестного существа (ВИДЕО)

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Мокрик Анастасия
В отдаленном районе Антарктиды блогеру с помощью Google Maps удалось найти останки неизвестного существа. Видео этой необычной находки было опубликовано на его Youtube-канале. Об этом сообщает издание Sun.
Блогер нашел на Google Maps скелет неизвестного существа в Антарктиде - фото: The Sun
Блогер отыскал скелет загадочного существа,
находившегося в более чем 80 км от побережья. По
его предположениям, это могут быть останки динозавра, которые еще никому ранее
не удавалось найти.
"Он цел. Я не знаю,
таял ли он недавно или же был заморожен на тысячи лет, или это и вовсе что-то
новое", — прокомментировал свою находку ютубер.
Опубликовав видео на
своем канале, блогер услышал много разных версий от пользователей Сети. Некоторые
предположили, что это останки тюленя, сравнив эти кадры с фотографиями скелета,
которые показывает при запросе в поиске. Другие же посчитали, что это может
быть скелет аллигатора или же какой-то рептилии.
Версий в итоге собралось очень много. Кто-то заметил в останках сходство
с каким-то определенным животным, а кто-то, наоборот, нашел в этих кадрах
какую-то загадку и мистику.
Сторонники теории заговора уже давно утверждают, что снежный ландшафт Антарктиды таит под своей поверхностью большое количество секретов, которые "всплывают" с таянием ледяных шапок. Однако на сегодняшний день остается неизвестным, кому именно принадлежат найденные останки.
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