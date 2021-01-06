Ученые рассказали, что усиливает грозы и молнии

Исследователи заявляют, что в последние годы частота и сила природных катаклизмов существенно возросла. И всему виной не только глобальное потепление. Американские ученые в ходе исследования заявили, что грозовые явления усиливаются из-за загрязненной атмосферы.

(фото из открытых источников)

Исследователи заявили, что мелкие аэрозольные частицы, которые выделяются при сжигании топлива или масштабных лесных пожаров, способны стимулировать такие погодные явления, как грозы и молнии. Свою точку зрения они опубликовали в научном журнале Science.

Профессор Тим Кронин рассказал, что, когда концентрация вредных соединений в воздухе высока, каплям воды, которые скапливаются в воздухе, сложнее превращаться в облака, поэтому они поднимаются в более высокие слои атмосферы. И постоянное поступление в атмосферу аэрозольных частиц насыщает окружающие объемы воздуха влагой. На большой высоте капли замерзают и происходит трение льдинок, которое и вызывает грозы.

В ходе исследования команда ученых проанализировала спутниковые снимки океана, на которых заметно, что чаще всего грозовые явления возникали в местах загруженных торговых точек. И это происходило при причине высокой концентрации вредных частиц в воздухе, что провоцировало появление дождевых облаков и молний.

Напомним, что команда австралийских ученых планирует создать сверхточный лазерный луч, который будет перемещать в пространстве молнии. Это нужно с целью сбережения экосистемы, так как частые лесные пожары в Австралии вызваны именно молниями.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что британские ученые доказали, что дожди способны двигать горы.

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