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Ученые смогут управлять молниями в будущем

Причиной исследования стали частые лесные пожары в Австралии вызванные молниями

сегодня, 03:00
Автор:

Диденко Светлана

Ученые планируют научиться перемещать молнии в пространстве.

Ученые смогут управлять молниями в будущем

Фото: РБК

Команда австралийских ученых заинтересованы и активно работают над созданием сверхточного лазерного луча, который поможет перемещать в пространстве самое непредсказуемое явление — молнию.

Результаты работы ученых опубликовали в журнале Nature Communications. Причиной исследования стали частые лесные пожары в Австралии, вызванные молниями во время сезона дождей. Для того чтобы уберечь целые экосистемы, ученые планируют узнать как отвести молнию в другое, более безопасное место.

Для этого изучают процесс возникновения молнии и с помощью лазерного луча отбить электрический разряд. Проще говоря, молния — это лишь электрический разряд, возникающий между положительно заряженной землей и отрицательно заряженной точкой в грозовом облаке. Группа ученых сообщают, что планируют с помощью этого же лазерного луча отводить электрические разряды молнии с максимальной точностью.

Ученые находятся в процессе разгадки новой технологии и настроены весьма оптимистично.

Напомним, что ранее "Комментарии" сообщали о том, что NASA строят мегаракету для доставки людей на Луну и Марс.





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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-54936408
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