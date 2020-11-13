NASA строят мегаракету для доставки людей на Луну и Марс

В южной части Миссисипи, недалеко от границ штата Луизиана, установили главный элемент конструкции.



Фото: BBC

NASA готовится к последним испытаниям гигантской ракеты через несколько недель. Гигантский оранжевый цилиндр прикреплен на огромной стальной конструкции, которая получила название "Испытательный стенд B-2". Конструкция расположена на территории Космического центра имени Стенниса испытательного центра NASA.

Ракета выше Статуи Свободы и равна 65 м в высоту. Гигантский цилиндр под названием Space Launch System (SLS) — это сердцевина корабля, которая состоит из каскада. Аппарат будет работать на жидком топливе и иметь два реактивных ускорителя на твердом топливе.

Транспортное средство сможет обеспечить огромную реактивную тягу, что позволит "закинуть" астронавтов на спутник Земли. Сообщается, что первых астронавтов отправят на Луну в 2024 году в рамках программы "Артемида", которую возглавляет NASA.

После 10-летней разработки ракеты SLS, ученые наконец приближаются к финальной стадии. В январе аппарат транспортировали на полигон Космического центра имени Стенниса, где с помощью кранов подняли в вертикальное положение.

"Когда вы увидите аппарат в собранном виде с бортовой радиоэлектроникой, баками с жидким водородом и жидким кислородом, то поймете — это невероятное транспортное средство", — сообщает Райан МакКиббен руководитель работ Космического центра имени Стенниса.





Сообщается, что Nasa совместно с компанией Boeing работали над индивидуальными испытаниями аппарата. Они включали установление бортовой электроники (пилотажно-навигационной системы) и оценку производительности различных систем и компонентов, а также проводили моделирование неполадок.

"Нам очень повезло, что мы смогли провести ряд проверок и проверить аппарат на герметичность", — добавляет МакКиббен.

Этап генерального тестирования будет включать полную загрузку всех резервуаров жидким водородом, топливом и жидким кислородом. После чего инженеры соберут данные и проанализируют их на предмет того, работает ли система должным образом.

Напомним, что ранее "Комментарии" сообщали о самой большой и уникальной коллекции редких фото NASA, которую выставили на аукционе в Нью-Йорке.

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