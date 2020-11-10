В Нью-Йорке на аукционе выставили самую большую коллекцию редких фото NASA (Фото)

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Диденко Светлана
В США на одном из самых известных аукционов наблюдают редкое явление — на торги выставлено уникальную подборку фотографий, изображающая будни космонавтики прошлого века.
Фото: UA.News
На аукционе Christie's выставили уникальную коллекцию редких фотографий NASA. Среди 2400 оригинальных фотографий, которые нигде до этого момента не публиковались, преимущественно изображен период в 60-80-х годов XX века.
Коллекция моментов из разных экспедиций космонавтов собиралась в течение 15 лет. Владелец подборки Виктор Мартин-Мальбурет собрал фотографии, на которых изображены открытый космос, астронавты, темная сторона Луны и запуск ракет.
Среди коллекции нашелся и редкий кадр — первых Селфи, которое сделал астронавт Базз Олдрин и которое датировано 1966 годом.
Отмечается, что все снимки из космоса делали только эксперты NASA, Hasselblad, Kodak, Zeiss, фотографы Life и National Geographic. Фотографии из космоса на Земле стали ценным достоянием человечества.
Фото демонстрируют совсем другую сторону космонавтики — живые эмоции астронавтов, ученых, деятелей и политиков.
Представители аукционного дома Christie's отмечают, что цена лотов будет варьироваться от 2,9 тысячи гривен до 1,2 миллиона в пересчете на гривну.
Издание "Комментарии" сообщало, что Китай запустил в космос экспериментальный спутник 6G.
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