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Главная Новости Общество искусство и культура В Нью-Йорке на аукционе выставили самую большую коллекцию редких фото NASA (Фото)
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В Нью-Йорке на аукционе выставили самую большую коллекцию редких фото NASA (Фото)

Фотографии демонстрируют совсем другую сторону космонавтики - живые эмоции астронавтов, ученых, деятелей и политиков того времени

сегодня, 22:15
Автор:

Диденко Светлана

В США на одном из самых известных аукционов наблюдают редкое явление — на торги выставлено уникальную подборку фотографий, изображающая будни космонавтики прошлого века.

В Нью-Йорке на аукционе выставили самую большую коллекцию редких фото NASA (Фото)

Фото: UA.News

На аукционе Christie's выставили уникальную коллекцию редких фотографий NASA. Среди 2400 оригинальных фотографий, которые нигде до этого момента не публиковались, преимущественно изображен период в 60-80-х годов XX века.

Коллекция моментов из разных экспедиций космонавтов собиралась в течение 15 лет. Владелец подборки Виктор Мартин-Мальбурет собрал фотографии, на которых изображены открытый космос, астронавты, темная сторона Луны и запуск ракет.

В Нью-Йорке на аукционе выставили самую большую коллекцию редких фото NASA (Фото) - фото 2

Среди коллекции нашелся и редкий кадр — первых Селфи, которое сделал астронавт Базз Олдрин и которое датировано 1966 годом.

В Нью-Йорке на аукционе выставили самую большую коллекцию редких фото NASA (Фото) - фото 3

Отмечается, что все снимки из космоса делали только эксперты NASA, Hasselblad, Kodak, Zeiss, фотографы Life и National Geographic. Фотографии из космоса на Земле стали ценным достоянием человечества.

Фото демонстрируют совсем другую сторону космонавтики — живые эмоции астронавтов, ученых, деятелей и политиков.

Представители аукционного дома Christie's отмечают, что цена лотов будет варьироваться от 2,9 тысячи гривен до 1,2 миллиона в пересчете на гривну.

В Нью-Йорке на аукционе выставили самую большую коллекцию редких фото NASA (Фото) - фото 4
В Нью-Йорке на аукционе выставили самую большую коллекцию редких фото NASA (Фото) - фото 5
В Нью-Йорке на аукционе выставили самую большую коллекцию редких фото NASA (Фото) - фото 6
В Нью-Йорке на аукционе выставили самую большую коллекцию редких фото NASA (Фото) - фото 7
В Нью-Йорке на аукционе выставили самую большую коллекцию редких фото NASA (Фото) - фото 8
В Нью-Йорке на аукционе выставили самую большую коллекцию редких фото NASA (Фото) - фото 9
В Нью-Йорке на аукционе выставили самую большую коллекцию редких фото NASA (Фото) - фото 10
В Нью-Йорке на аукционе выставили самую большую коллекцию редких фото NASA (Фото) - фото 11

Издание "Комментарии" сообщало, что Китай запустил в космос экспериментальный спутник 6G.



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Источник: https://hromadske.ua/posts/na-aukcion-u-nyu-jorku-vistavili-najbilshu-kolekciyu-ridkisnih-foto-nasa
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