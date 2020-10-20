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Главная Новости Общество наука и обучение Ученые доказали, что дожди способны двигать горы
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Ученые доказали, что дожди способны двигать горы

Объектом исследований стали Гималаи

сегодня, 10:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Британские ученые провели масштабное исследование и выяснили, какой эффект дожди оказывают на эволюцию гористых местностей. Своими выводами они поделились на сайте Phys.org.

Ученые доказали, что дожди способны двигать горы

Ученые выбрали объектом своих исследований Гималаи — высочайшую горную систему Земли. С помощью одной математической модели, им удалось рассчитать, как дождевые капли влияют на тектонические горные процессы и понять, что горные пики способны двигаться под воздействием дождей. Правда, на это требуются миллионы лет. 

Эксперты рассказали, что когда дождевые капли падают на Землю и ударяются об песчинки, то в каждой из них образовываются редкие элементы, с помощью которых ученым и удалось вычислить, как быстро разрушается ландшафт под действием атмосферных осадков. Эти данные потом сравнили с изменениями крутизны рек и объемом выпавших осадков и выяснили, что скорость эрозии прямо связана с дождем.

Доктор Адамс отметил, что дожди способны как формировать горный массив, так и способствовать разрушению ландшафта. 

Авторы исследования считают, что их научное открытие поможет предсказать последствия изменения климата в горных регионах. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в регионах, которые страдают от засухи, ученые предлагают вызывать дожди с помощью специальных установок.


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