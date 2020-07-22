kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.07.2020

BTC/USD

9345.37

ETH/USD

243.37

LTC/USD

43.59

НБУ 22.07.2020

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Никакой магии: ученые предлагают искусственно вызывать дожди
commentss НОВОСТИ Все новости

Никакой магии: ученые предлагают искусственно вызывать дожди

Ученые придумали, как превратить обычные облака в дождевые

сегодня, 08:42
Автор:

Виолетта Комаровская
Никакой магии: ученые предлагают искусственно вызывать дожди

Фото: habr.com

Вызывать дожди с помощью специальных установок предложили ученые из России и ОАЭ. Такие аппараты могли бы спасти от засухи те уголки планеты, где осадки случаются крайне редко. Результаты исследования опубликовал журнал о науке "Atmospheric Research".

Проблема засушливых регионов в том, что облака там не могут самостоятельно вырасти до размеров дождевых, утверждают ученые. Они предлагают с помощью специальной установки разогревать тучи и, как бы, выращивать их таким образом. 

В качестве аппарата, который будет нагревать облака, исследователи предлагают использовать метеотроны. Находясь на земле, они пускают в небо мощную тепловую струю. Такая может подняться на высоту до трех или даже четырех километров. 

"Мы посчитали, что температура тепловой струи должна быть выше где-то на 10-20 градусов, нежели температура окружающей среды. Можно, конечно, и больше, но тогда воздух в струе будет более сухим, что не желательно. Он должен оставаться влажным. Также важно, чтобы скорость струи была от 25 до 100 м/с. Только в этом случае она сможет достичь нижнего края облака", - рассказал профессор Роберт Закинян, который является соавтором исследования. 

Достичь такой скорости возможно, только если использовать в установках турбореактивные двигатели, добавил он. Такие, например, используют в самолетах. 

Испытание первой установки завершились успешно, говорится в научной статье. Но пока ученые работают над ее усовершенствованием и полностью технологию не раскрывают.

Ранее "Комментарии" рассказывали, где сегодня, 22 июля, в Украине пройдут грозовые дожди. К слову, специальные установки для этого не понадобятся. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!