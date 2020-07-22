Никакой магии: ученые предлагают искусственно вызывать дожди

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Виолетта Комаровская
Фото: habr.com
Вызывать дожди с помощью специальных установок предложили ученые из России и ОАЭ. Такие аппараты могли бы спасти от засухи те уголки планеты, где осадки случаются крайне редко. Результаты исследования опубликовал журнал о науке "Atmospheric Research".
Проблема засушливых регионов в том, что облака там не могут самостоятельно вырасти до размеров дождевых, утверждают ученые. Они предлагают с помощью специальной установки разогревать тучи и, как бы, выращивать их таким образом.
В качестве аппарата, который будет нагревать облака, исследователи предлагают использовать метеотроны. Находясь на земле, они пускают в небо мощную тепловую струю. Такая может подняться на высоту до трех или даже четырех километров.
"Мы посчитали, что температура тепловой струи должна быть выше где-то на 10-20 градусов, нежели температура окружающей среды. Можно, конечно, и больше, но тогда воздух в струе будет более сухим, что не желательно. Он должен оставаться влажным. Также важно, чтобы скорость струи была от 25 до 100 м/с. Только в этом случае она сможет достичь нижнего края облака", - рассказал профессор Роберт Закинян, который является соавтором исследования.
Достичь такой скорости возможно, только если использовать в установках турбореактивные двигатели, добавил он. Такие, например, используют в самолетах.
Испытание первой установки завершились успешно, говорится в научной статье. Но пока ученые работают над ее усовершенствованием и полностью технологию не раскрывают.
Ранее "Комментарии" рассказывали, где сегодня, 22 июля, в Украине пройдут грозовые дожди. К слову, специальные установки для этого не понадобятся.
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