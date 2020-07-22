Холод против жары: прогноз погоды на 22 июля

Жара и похолодание разделят сегодня, 22 июля, Украину. Пока жители западных регионов будут одеваться потеплее, на Юге будут искать спасения от горячего солнца. Такой прогноз погоды на среду сделали синоптики Укргидрометцентра.

Июльская прохлада пока не хочет покидать Запад Украины. Днем термометры сегодня покажут максимум +23, да и то не везде. И лишь на Закарпатье солнце прогреет воздух до +26. Ночные температуры в регионе окажутся вовсе не июльскими. Температура местами может упасть до +9. Дождей в западных областях синоптики не прогнозируют. Кратковременные грозы могут пройти лишь в Черновицкой области.

Вероятность грозовых дождей сегодня высока еще в трех областях - Сумской, Харьковской и Полтавской. На остальной территории Украины будет сухо, но иногда облачно.

На Севере Украины сохранится также достаточно прохладная погода - до +24 днем. А вот в Центре и на Севере жара отвоевывает свои позиции. Местами - до +28.

Самым жарким и солнечным сегодня будет Юг Украины. В Херсонской области и Крыму синоптики обещают до +31. А в Запорожской - сразу +32. Без осадков.

К слову, полноценно жара начнет возвращаться в Украину только на выходных. Но до этого еще пройдут проливные дожди.

Также узнайте, какой прогноз сделали астрологи для всех знаков зодиака на 22 июля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!