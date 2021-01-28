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Ученые обнаружили в США уникальную находку (ФОТО)

Найденные фрагменты были в отличном состоянии

сегодня, 10:01
Автор:

Мокрик Анастасия

В американском штате Нью-Мексико был обнаружен череп динозавра Parasaurolophus, который жил на Земле примерно 75 миллионов лет назад. Статья об этом была опубликована в журнале PeerJ.

Ученые обнаружили в США уникальную находку (ФОТО)

В Нью-Мексико нашли череп динозавра - фото: из открытых источников

Найденный череп принадлежит ранее известному по единственному экземпляру динозавру, собранному по частям в том же районе Нью-Мексико в 1923 году легендарным американским охотником за окаменелостями Чарльзом Х. Штернбергом. Обилие костных фрагментов на этом месте указывает на то, что большая часть скелета, возможно, когда-то сохранилась на древней песчаной косе.

Parasaurolophus — это род динозавров с утиным клювом, который отличается  от других видов динозавров трубчатым гребнем, что простирается над верхней частью черепа и за пределы затылка.


Ученые обнаружили в США уникальную находку (ФОТО) - фото 2
Ученые обнаружили в США уникальную находку (ФОТО) - фото 3
Ученые обнаружили в США уникальную находку (ФОТО) - фото 4

Ученые отмечают, что найденные останки хорошо сохранились. Эта находка дает возможность однозначно определить остеологический состав черепного гребня этого динозавра. Стоит отметить, что  пресмыкающиеся этого рода были не совсем обычными. Их отличия от остальных заключались в том, что их носовые ходы были похожи на трубы, в которые они вдували воздух через так называемую трубку на голове.


По словам ученых, данная находка является уникальной, так как благодаря ей появилась возможность ответить на массу старых вопросов о том, как же был устроен гребень на головах этого рода рептилий. 


Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что были найдены останки насекомого, обитавшего на Земле 100 млн лет назад, а также о том, что учёные показали, как выглядел самый большой динозавр на Земле.



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Источник: https://peerj.com/articles/10669/#fig-2
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