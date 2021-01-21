Найдены останки насекомого, обитавшего на Земле 100 млн лет назад: ФОТО уникальной находки

В Канаде на полуострове Лабрадор обнаружена уникальная находка – останки богомола, жившего на Земле 100 млн лет назад. Об этом сообщает Dailymail.

Ученые нашли останки насекомого, жившего в меловый период - фото: из открытых источников

Канадские исследователи определили, что насекомое обитало на планете в меловой период. Используя относительно новый процесс визуализации, они смогли исследовать вены на крыльях окаменелого насекомого. Им также удалось определить, что у богомола, жившего 100 млн лет назад есть схожая жилка на линии сгиба заднего крыла. Такая же есть у богомолов, которые существует на планете сегодня.





Первоначально две найденные окаменелости не могли быть идентифицированы. Однако благодаря процессу визуализации с преобразованием отражательной способности исследователям удалось рассмотреть сложную сеть вен богомола. К слову, окаменелые листья платана, обнаруженные в тех же отложениях, позволяют предположить, что территория вокруг шахты в меловой период была густым лесом с умеренным климатом.

Профессор палеонтологии позвоночных в McGill по имени Ханс Ларссон отметил, что продвинуться в понимании эволюции насекомых удается довольно-таки редко, не увидев целого экземпляра насекомого, заключенного в янтарь. Эту же находку он считает по истине уникальной. Кроме того, исследователи надеются, что в ближайшее время им удастся найти еще много окаменелостей, чтобы ответить на аналогичные вопросы в других частях эволюционного дерева насекомых.





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