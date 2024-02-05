Ученые нашли совершенно новый класс жизни в пищеварительной системе человека

Ученые наткнулись на ранее неизвестные вирусоподобные объекты в пищеварительной системе человека, получившие название "обелиски". Эти таинственные фрагменты генетического материала не имеют обнаруженных последовательностей или даже структурных сходств, характерных для других классов жизни. О научном открытии сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на IFLScience.



Ученые наши новый класс жизни - обелиски. Фото иллюстративное

Наш кишечник населен несметным количеством микроорганизмов. В основном это бактерии, грибки и вирусы. Однако исследователи из Стэнфордского университета наткнулись на ранее неизвестный класс вирусоподобных существ. Они были найдены при просмотре 5 млн наборов генетических последовательностей из всех континентов.

"Обелиски" — это крошечные фрагменты РНК меньше вирусов, которые колонизируют бактерии, живущие в кишечнике и рту человека. Они являются одними из самых маленьких известных элементов, которые передают информацию, которую может прочитать клетка. А последовательности, которые они кодируют, оказались новые для науки. Свое название вирусоподобные существа получили через стержнеобразную структуру, напоминающую монумент обелиск.

"Это безумие. Чем больше мы смотрим, тем больше безумных вещей видим", — отреагировал биолог из Университета Северной Каролины Марк Пайфер на новое открытие ученых.

"Обелиски" ранее были незамеченными учеными, ведь они не имеют последовательности или структурного сходства с известными на сегодняшний день биологическими агентами. Поэтому исследователи выделили их в новую филогенетическую группу.

От РНК-вирусов "обелисков" отличает значительно меньшая длина генома, в то время как от вироидов способность кодировать белки. Ученые предполагают, что они могут даже не действовать так, как вирусы: "эти элементы могут даже не быть "вирусными" по своей природе".

В настоящее время исследование ученых не дает ответа на вопрос, могут ли эти образования влиять на здоровье человека. Однако некоторые из них населяют бактерии, которые могут оказывать влияние на микробиом человека. Ученые определили, что одним из их хозяев является обычная ротовая бактерия Streptococcus sanguinis.

Таким образом, новое научное открытие ученых возобновило дискуссию о том, эволюционировали ли вирусы из вироидов, или вироиды эволюционировали из вирусов. Вероятно "обелиски" смогут дать ответ на этот вопрос в будущем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученные разбудили существ из вечной мерзлоты, которые там пробыли 46 тысяч лет.

Также "Комментарии" писали, что ученым удалось выяснить, сколько весит иммунитет человека.