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Ученые нашли крошечный цветок, которому 100 млн лет

Диаметр цветка всего два миллиметра

сегодня, 18:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Американские исследователи обнаружили в Мьянме — многонациональном государстве в Юго-Восточной Азии удивительный цветок возрастом около 100 млн лет, который хорошо сохранился в кусочке янтаря.  

Ученые нашли крошечный цветок, которому 100 млн лет

обнаружен цветок, которому 100 млн лет (фото из открытых источников)

Миниатюрный цветок позволил ученым не только расширить свои знания о древней ботанике, но и подсказал, когда разделилась Годвана — древний суперконтинент в южном полушарии. По словам исследователей, цветок попал в янтарь еще на суперконтиненте и пропутешествовал через океан, на континентальной плите от Австралии до Юго-Восточной Азии.

На тему, когда же произошел раскол Западно-Бирманского блога, на котором находится современная Мьянма, ходит множество споров. Одни эксперты считали, что это произошло 200 млн лет назад, а другие — более 500 млн. Но эта находка изменила их мнение.

"Поскольку покрытосеменные появились и стали разнообразными только около 100 млн лет назад, Западно-Бирманский блок не мог отделиться от Гондваны до этого времени, что намного позже дат, предложенных геологами", — утверждает профессор Джордж Пойнар.

По его словам, у этого удивительного цветка, диаметром всего два миллиметра, есть 50 тычинок, расположенных как спираль, с пыльниками, направленными к небу. Судя по всему, он был частью соцветия растения, которое содержало много похожих цветов.

Ученые нашли крошечный цветок, которому 100 млн лет - фото 2

Напомним, в Китае обнаружили цветок под названием рябчик Делавея, который способенменять свой окрас, чтобы защититься от людей. Он растет на склонах гор и маскируется под цвет камней, чтобы его не сорвали. Оказывается, что рябчик Делавея используется в китайской медицине для приготовления лечебного порошка от кашля.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что израильским ученым удалось возродитьдревнее растение, которое исчезло более двух тысяч лет назад. 


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Источник: https://journals.brit.org/jbrit/article/view/1014
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