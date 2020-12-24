Ученые нашли крошечный цветок, которому 100 млн лет

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Светлана Шкурупий
Американские
исследователи обнаружили в Мьянме — многонациональном государстве в Юго-Восточной
Азии удивительный цветок возрастом около 100 млн лет, который хорошо сохранился
в кусочке янтаря.
обнаружен цветок, которому 100 млн лет (фото из открытых источников)
Миниатюрный
цветок позволил ученым не только расширить свои знания о древней ботанике, но и
подсказал, когда разделилась Годвана — древний суперконтинент в южном полушарии.
По словам исследователей, цветок попал в янтарь еще на суперконтиненте и
пропутешествовал через океан, на континентальной плите от Австралии до Юго-Восточной
Азии.
На
тему, когда же произошел раскол Западно-Бирманского блога, на котором находится
современная Мьянма, ходит множество споров. Одни эксперты считали, что это
произошло 200 млн лет назад, а другие — более 500 млн. Но эта находка изменила
их мнение.
По его словам, у этого удивительного цветка, диаметром всего два миллиметра, есть 50 тычинок, расположенных как спираль, с пыльниками, направленными к небу. Судя по всему, он был частью соцветия растения, которое содержало много похожих цветов.
Напомним,
в Китае обнаружили цветок под названием рябчик Делавея, который способенменять свой окрас, чтобы защититься от людей. Он растет на склонах гор и
маскируется под цвет камней, чтобы его не сорвали. Оказывается, что рябчик
Делавея используется в китайской медицине для приготовления лечебного порошка
от кашля.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что израильским ученым удалось возродитьдревнее растение, которое исчезло более двух тысяч лет назад.
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