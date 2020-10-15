Ученые возродили древнее растение из библейских преданий

Древнее растение, которое исчезло более двух тысяч лет назад, удалось возродить израильским исследователям, благодаря случайно найденным семенам. Об этом сообщает ТСН.

На территории Израиля выросло несколько пальмовых деревьев, семена которых ученые нашли во время раскопок. Плодов, обладающих характерным медовым привкусом, ученым пришлось ждать более 15 лет, но оно того стоило.

В сюжете говорится, что это древнее растение даже упоминается в библейских преданиях. Оно относится к вымирающему виду иудейского пальмового дерева. Его семена высадили в пустыне, ведь при таких условиях оно росло несколько тысяч лет назад.

Напомним, недалеко от столицы Израиля исследователи обнаружили руины древнего города, по оценкам экспертов, в нем проживало около 3-х тысяч людей. На этом месте были найдены различные артефакты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что индийские исследователи нашли экстракт растения с экзотическим видом и названием - Антоцефалус кадамба, который способен выборочно уничтожать раковые клетки.

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