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Прячется от людей: найден цветок, меняющий свой цвет

Судя по всему, он прячется от любознательных людей

сегодня, 09:25
Автор:

Светлана Шкурупий

В китайской народной медицине очень часто используют цветок под названием рябчик Делавея, он растет в горной местности, и как оказалось, умеет маскироваться. 

Прячется от людей: найден цветок, меняющий свой цвет

фото: unsplash

Исследователи обнаружили растение и заметили, что вместо привычного зеленого цвета, оно приобрело серый окрас, как будто пытаясь слиться со цветом камней и тем самым спрятаться от людских глаз. 

Оказалось, что этот цветок очень популярен в китайской народной медицине и его часто собирают для приготовления лечебного порошка от кашля. Но на один его килограмм требуется около 3500 луковиц этого удивительного растения. 

Ученые провели исследование и выяснили, что в той местности где рябчик Делавея собирают чаще всего, он стал менять свой окрас. А в труднодоступных районах его листья оставались зелеными. Сначала ученые подумали, что цветок таким образом прячется от животных, но после 5 лет изучения, они не обнаружили на растениях следов укусов, да и не знают животных, которые бы могли им питаться. 

Исходя из этого, можно сказать, что цветок действительно пытается слиться со скалами, чтобы его не трогали люди.

Прячется от людей: найден цветок, меняющий свой цвет - фото 2

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в заповеднике Британии обнаружили гриб, которого часто называют "пальцы дьявола".


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Источник: https://www.sciencenews.org/article/plant-camouflage-people-china-traditional-medicine-fritillaria
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