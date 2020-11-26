Прячется от людей: найден цветок, меняющий свой цвет

В китайской народной медицине очень часто используют цветок под названием рябчик Делавея, он растет в горной местности, и как оказалось, умеет маскироваться.

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Исследователи обнаружили растение и заметили, что вместо привычного зеленого цвета, оно приобрело серый окрас, как будто пытаясь слиться со цветом камней и тем самым спрятаться от людских глаз.

Оказалось, что этот цветок очень популярен в китайской народной медицине и его часто собирают для приготовления лечебного порошка от кашля. Но на один его килограмм требуется около 3500 луковиц этого удивительного растения.

Ученые провели исследование и выяснили, что в той местности где рябчик Делавея собирают чаще всего, он стал менять свой окрас. А в труднодоступных районах его листья оставались зелеными. Сначала ученые подумали, что цветок таким образом прячется от животных, но после 5 лет изучения, они не обнаружили на растениях следов укусов, да и не знают животных, которые бы могли им питаться.

Исходя из этого, можно сказать, что цветок действительно пытается слиться со скалами, чтобы его не трогали люди.





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