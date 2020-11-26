Прячется от людей: найден цветок, меняющий свой цвет

Язык
Coinspot 26.11.2020
BTC/USD
17404.06
ETH/USD
514.30
LTC/USD
76.19
НБУ 26.11.2020
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
34.05
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
В китайской народной медицине очень часто используют цветок под названием рябчик Делавея, он растет в горной местности, и как оказалось, умеет маскироваться.
фото: unsplash
Исследователи обнаружили растение и заметили, что вместо привычного зеленого цвета, оно приобрело серый окрас, как будто пытаясь слиться со цветом камней и тем самым спрятаться от людских глаз.
Оказалось, что этот цветок очень популярен в китайской народной медицине и его часто собирают для приготовления лечебного порошка от кашля. Но на один его килограмм требуется около 3500 луковиц этого удивительного растения.
Ученые провели исследование и выяснили, что в той местности где рябчик Делавея собирают чаще всего, он стал менять свой окрас. А в труднодоступных районах его листья оставались зелеными. Сначала ученые подумали, что цветок таким образом прячется от животных, но после 5 лет изучения, они не обнаружили на растениях следов укусов, да и не знают животных, которые бы могли им питаться.
Исходя из этого, можно сказать, что цветок действительно пытается слиться со скалами, чтобы его не трогали люди.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, в заповеднике Британии обнаружили гриб, которого часто называют "пальцы дьявола".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости