Согласно прогнозу ученых из Национальной академии наук Украины, среди мужчин смертность от коронавируса выше, чем у женщин, передает РБК-Украина.

Ученые из НАН рассказали, кто чаще умирает от COVID - фото из открытых источников

По данным источника, падение ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) при достижении возраста 65 лет было глубже для мужчин, чем для женщин, по сравнению с максимумом 2020 года, сказано в исследование специалистов. Под конец года темпы падения ОПЖ при достижении 65 лет были особенно большими у представителей мужского пола.





По состоянию на декабрь прошлого года, падение ОПЖ при достижении 65-ти лет у мужчин было на три месяца больше, чем у женщин, с тенденцией к быстрому росту этого разрыва. Это подтверждает данные о более высокой смертности от коронавируса среди представителей мужского пола, сделали вывод ученые НАН.

Напомним, что ситуация с распространением коронавирусного заболевания в Украине ухудшается. Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что за прошедшие сутки было выявлено 14 174 новых случаев инфицирования коронавирусом. В частности, заболевание диагностировали у 750 детей и 434 медицинских работников. что за минувшие сутки было направлено в больницу 5 438 пациентов — это наибольшее количество госпитализаций с начала пандемии коронавируса в стране. Также сообщается, что за прошлые сутки от последствий заболевания скончалось 342 человека — это также антирекорд смертей в Украине.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что американская фармацевтическая компания Pfizer начала испытания новых таблеток, предназначенных для борьбы с коронавирусом. Это первое лекарство в мире, которое может помочь больному преодолеть COVID-19 при первых признаках вируса.





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