logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.03.2021

BTC/USD

56684.92

ETH/USD

1721.43

LTC/USD

195.80

НБУ 24.03.2021

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Ученые из НАН рассказали, кто чаще умирает от COVID
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые из НАН рассказали, кто чаще умирает от COVID

Падение ожидаемой продолжительности жизни (ОТЖ) при достижении возраста 65 лет глубже для мужчин

сегодня, 10:22
Автор:

Елизавета Черных

Согласно прогнозу ученых из Национальной академии наук Украины, среди мужчин смертность от коронавируса выше, чем у женщин, передает РБК-Украина. 

Ученые из НАН рассказали, кто чаще умирает от COVID

Ученые из НАН рассказали, кто чаще умирает от COVID - фото из открытых источников

По данным источника, падение ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) при достижении возраста 65 лет было глубже для мужчин, чем для женщин, по сравнению с максимумом 2020 года, сказано в исследование специалистов. Под конец года темпы падения ОПЖ при достижении  65 лет были особенно большими у представителей мужского пола. 

Ученые из НАН рассказали, кто чаще умирает от COVID - фото 2

По состоянию на декабрь прошлого года, падение ОПЖ при достижении 65-ти лет у мужчин было на три месяца больше, чем у женщин, с тенденцией к быстрому росту этого разрыва. Это подтверждает данные о более высокой смертности от коронавируса среди представителей мужского пола, сделали вывод ученые НАН. 

Напомним, что ситуация с распространением коронавирусного заболевания в Украине ухудшается. Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что за прошедшие сутки было выявлено 14 174 новых случаев инфицирования коронавирусом. В частности, заболевание диагностировали у 750 детей и 434 медицинских работников. что за минувшие сутки было направлено в больницу 5 438 пациентов — это наибольшее количество госпитализаций с начала пандемии коронавируса в стране. Также сообщается, что за прошлые сутки от последствий заболевания скончалось 342 человека — это также антирекорд смертей в Украине.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что американская фармацевтическая компания Pfizer начала испытания новых таблеток, предназначенных для борьбы с коронавирусом. Это первое лекарство в мире, которое может помочь больному преодолеть COVID-19 при первых признаках вируса.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/muzhchin-vyshe-smertnost-covid-19-zhenshchin-1616571121.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ