Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что за прошедшие сутки было выявлено 14 174 новых случаев инфицирования коронавирусом. В частности, заболевание диагностировали у 750 детей и 434 медицинских работников.

В Украине два антирекорда: по количеству госпитализаций и смертей от коронавируса - фото из открытых источников

Наибольшее количество новых случаев зафиксировали в городе Киев (1 300), Одесской(1 177), Хмельницкой (994), Львовской (939) и Киевской (813) областях.

Министр также сообщил, что за минувшие сутки было направлено в больницу 5 438 пациентов — это наибольшее количество госпитализаций с начала пандемии коронавируса в стране. Также сообщается, что за прошлые сутки от последствий заболевания скончалось 342 человека — это также антирекорд смертей в Украине. По данным Максима Степанова, выздоровело за прошлые сутки 7 386 человек.

За все время пандемии заболело 1 579 906 человек, выздоровело 1 276 272 человека, зафиксировано 30 773 летальных случаев.

Напомним, что американская фармацевтическая компания Pfizer начала испытания новых таблеток, предназначенных для борьбы с коронавирусом. Это первое лекарство в мире, которое может помочь больному преодолеть COVID-19 при первых признаках вируса. Сообщается, что препараты успешно прошли лабораторные исследования. Сейчас компания переходит ко второму этапу — тестированию на людях. Пока кандидат называется PF-07321332. Препарат предотвращает репликации вируса в клетках.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что о последней статистике и способе уменьшить распространение болезни рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, народный депутат Михаил Радуцкий.





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