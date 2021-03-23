Эксперт рассказал, как ограничить распространение коронавируса в Украине

Количество больных коронавирусом в Украине все еще продолжает увеличиваться. И это — несмотря на переведение многих регионов в "красную" карантинную зону, что предусматривает самые жесткие ограничения.

Коронавирус продолжает лютовать в Украине. Фото из открытых источников

О последней статистике и способе уменьшить распространение болезни рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, народный депутат Михаил Радуцкий.



Среди важных моментов, которые могут помочь сдержать коронавирусную пандемию, Радуцкий называет ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции между людьми. Однако лишь этих ограничений, по мнению нардепа, в нынешней ситуации уже недостаточно.

По мнению Радуцкого, власти не рассматривают варианта полноценного локдауна с полной остановкой общественного транспорта. При этом народный избранник отмечает, что количество людей на улицах и их непосредственное общение следует свести до минимума.

Отличным вариантом для ограничения распространения коронавируса Михаил Радуцкий считает возвращение к дистанционной работе.

Эксперт говорит о том, что на "удаленку" следует перевести максимально возможное количество человек. Таким образом непосредственные контакты в обществе пропорционально уменьшаться, но в целом экономика не пострадает, ведь предприятия продолжат функционировать.

На подобные ограничения украинским работодателям Радуцкий предлагает пойти из-за постоянно ухудшающейся эпидситуации в стране. Так, за прошлые сутки, 22 марта, в Украине от осложнений, вызванных COVID-19, погибло 333 человека. Это рекорд по смертности из-за коронавируса за все время эпидемии.

Также Михаил Радуцкий напомнил, что вместе с общим количеством больных увеличивается и процент госпитализированных пациентов. При этом отдельные регионы демонстрируют критические показатели заполняемости койко-мест в больницах. Больше всего пока в Ужгороде — 87%. Чуть меньше в Ивано-Франковске и Киеве.

Ранее "Комментарии" сообщали, что правительство обновило правила пребывания в "красной" зоне карантина. Где теперь обязательно ношение защитной маски, узнайте в нашем материале.

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