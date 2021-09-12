Ученые предупредили о нашествии хищников в Азовском море: опаснее медуз

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Елизавета Черных
Ученые из Приазовского национального парка обеспокоены активным размножением рапана — хищного моллюска в водах Азовского моря. Об этом сообщил директор ведомства Дмитрий Воловик, передает УНИАН ссылаясь на РИА "Мелитополь".
Учены предупредили о нашествии хищников в Азовском море - фото: aquastatus.ru
По словам ученого, хищные рапаны представляют угрозу для моря, сокращая в его водах количество мидий, которые являются их пищей. При этом "врагов" у таких хищников в Азовском море нет. Кроме того, рапаны, по утверждению специалиста, являются опаснее медуз.
Такие моллюски размножаются объемами, подобно медузам и питаются ракушками и мидиями. Поэтому рапаны считаются хищниками.
При этом ученый не исключает, что уже через несколько лет Азовское море может потерпеть нашествия таких хищников, если не будут приняты меры по их промышленному вылову.
Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что председатель Запорожской ОГА Александр Старух намерен судиться с Российской Федерацией из-за большого количества медуз, которые мигрировали из Черного моря в Азовское, сорвав отдыхающим отдых и курортный сезон в регионе в целом.
Также сообщалось, что на одном из популярных курортов в Запорожской области произошел скандальный инцидент. Отдыхающие, которые приехали на отдых к морскому побережью, устроили драку прямо в воде из-за медуз. Одна из компаний выбрасывала их на берег, в результате чего другие отдыхающие возмутились таким поведением. Словесная перепалка переросла в драку.
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