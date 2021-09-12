Ученые предупредили о нашествии хищников в Азовском море: опаснее медуз

Ученые из Приазовского национального парка обеспокоены активным размножением рапана — хищного моллюска в водах Азовского моря. Об этом сообщил директор ведомства Дмитрий Воловик, передает УНИАН ссылаясь на РИА "Мелитополь".

Учены предупредили о нашествии хищников в Азовском море - фото: aquastatus.ru

По словам ученого, хищные рапаны представляют угрозу для моря, сокращая в его водах количество мидий, которые являются их пищей. При этом "врагов" у таких хищников в Азовском море нет. Кроме того, рапаны, по утверждению специалиста, являются опаснее медуз.

Такие моллюски размножаются объемами, подобно медузам и питаются ракушками и мидиями. Поэтому рапаны считаются хищниками.

"В качестве угрозы для биоты лично я вижу рапана, а не медузу. Медузы уходят и приходят. На зиму вымерзают. А рапаны зимуют", = подчеркнул Воловик.

При этом ученый не исключает, что уже через несколько лет Азовское море может потерпеть нашествия таких хищников, если не будут приняты меры по их промышленному вылову.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что председатель Запорожской ОГА Александр Старух намерен судиться с Российской Федерацией из-за большого количества медуз, которые мигрировали из Черного моря в Азовское, сорвав отдыхающим отдых и курортный сезон в регионе в целом.

Также сообщалось, что на одном из популярных курортов в Запорожской области произошел скандальный инцидент. Отдыхающие, которые приехали на отдых к морскому побережью, устроили драку прямо в воде из-за медуз. Одна из компаний выбрасывала их на берег, в результате чего другие отдыхающие возмутились таким поведением. Словесная перепалка переросла в драку.





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