Подрались из-за медуз: в Бердянске туристы устроили массовую драку прямо в море (ВИДЕО)

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Лиля Воробьева
На курорте в Запорожской области произошел скандальный инцидент. Туристы, приехавшие отдохнуть на берегу, устроили драку прямо в море. Отдыхающие подрались из-за медуз, которые буквально заполонили водоем. Видео с дракой опубликовали в сообществе "Новости Бердянска" в Facebook.
Туристы начали драться прямо в море из-за медуз (фото из открытых источников)
В сообщении говорится, что отдыхающие начали драться потому, что одна компания выбрасывала медуз с моря на берег, а другая группа людей это заметила, возмутилась и начала спор. Дальше скандал перерос в драку.
Очевидцы, снимая на видео скандальный инцидент, пытались успокоить людей и пристыдить агрессивных отдыхающих. Но туристы были настроены решительно. Людей оттягивали друг от друга, но те все равно рвались "в бой".
Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что на курорте Азовского моря нашествие медуз. В Приморском посаде туристов, отдыхающих на Азовском море, атакуют медузы. Люди говорят, что их там много. Кое-где отдыхающие самостоятельно извлекают их из моря и отвозят с пляжа.
В сообщении говорится, что отдыхающие, приехавшие в Приморск, жалуются на медуз. На опубликованном видео видно, что туристы сами достают медуз из воды и сбрасывают в большие кучи. По их словам, от мертвых медуз по всему побережью разносится ужасный запах. Следовательно, люди своими силами пытаются от них избавиться.
Ранее мы писали, что в Азовское море попало много краски. Так, в Мариуполе красная краска попала в море. Экологическое бедствие произошло во время окрашивания обновленного пирса. Активисты нашли банку из-под краски, которая была выброшена в море. На ней была информация о том, что средство опасно для водоемов.
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