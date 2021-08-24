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Подрались из-за медуз: в Бердянске туристы устроили массовую драку прямо в море (ВИДЕО)

Одни решили выбрасывать морских жителей на берег, но другим это не понравилось

сегодня, 15:47
Автор:

Лиля Воробьева

На курорте в Запорожской области произошел скандальный инцидент. Туристы, приехавшие отдохнуть на берегу, устроили драку прямо в море. Отдыхающие подрались из-за медуз, которые буквально заполонили водоем. Видео с дракой опубликовали в сообществе "Новости Бердянска" в Facebook.

Подрались из-за медуз: в Бердянске туристы устроили массовую драку прямо в море (ВИДЕО)

Туристы начали драться прямо в море из-за медуз (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что отдыхающие начали драться потому, что одна компания выбрасывала медуз с моря на берег, а другая группа людей это заметила, возмутилась и начала спор. Дальше скандал перерос в драку.

Очевидцы, снимая на видео скандальный инцидент, пытались успокоить людей и пристыдить агрессивных отдыхающих. Но туристы были настроены решительно. Людей оттягивали друг от друга, но те все равно рвались "в бой".

Что известно об отдыхе на Азовском море?

Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что на курорте Азовского моря нашествие медуз. В Приморском посаде туристов, отдыхающих на Азовском море, атакуют медузы. Люди говорят, что их там много. Кое-где отдыхающие самостоятельно извлекают их из моря и отвозят с пляжа.

В сообщении говорится, что отдыхающие, приехавшие в Приморск, жалуются на медуз. На опубликованном видео видно, что туристы сами достают медуз из воды и сбрасывают в большие кучи. По их словам, от мертвых медуз по всему побережью разносится ужасный запах. Следовательно, люди своими силами пытаются от них избавиться.

Ранее мы писали, что в Азовское море попало много краски. Так, в Мариуполе красная краска попала в море. Экологическое бедствие произошло во время окрашивания обновленного пирса. Активисты нашли банку из-под краски, которая была выброшена в море. На ней была информация о том, что средство опасно для водоемов.


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Источник: https://www.facebook.com/pro.berdiansk/posts/4515805938470216
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