Нашествие медуз в Азовском море: в Украине чиновник хочет привлечь к ответственности Россию

Руководитель Запорожской облгосадминистрации Александр Старух намерен судиться с соседней Россией из-за большого количества медуз, которые мигрировали из Черного моря в Азовское и сорвали здесь курортный сезон. Отдыхающие именно из-за медуз, которых было очень много в морской воде, выбрали себе другие, более комфортные места отдыха. Об этом сообщают журналисты УНИАНА, которые присутствовали в курортной Кирилловке, где выступал чиновник.

Медузы в 2021 году заполонили курорты Азовского моря (фото из открытых источников)

Глава национального курортного региона подчеркнул, что сезон отдыха в Запорожской области понес убытки. Нашествие медуз на Азовское море спровоцировало строительство Керченского моста и то, что соседи из России отбирают из рек пресную воду для орошения.

По словам Александра Старуха, целые стаи медуз заполонили прибрежные пляжи и мешали приезжим отдыхать. Это объясняется тем, что уровень солености воды в Азовском море увеличился. Потому, что пресной воды в море из рек, которые сюда впадают, в частности, из Дона, поступает ежегодно меньше.

Эти экологические проблемы спровоцировали соседи из РФ. Строя Керченский мост, они нанесли нарушения ландшафту Черного моря. Поэтому медузы перебрались в Азов, потому что здесь спокойнее. Пресную воду из рек они также используют для собственных хозяйственных целей и она доходит до моря в гораздо меньшем количестве.

Руководитель местной ОГА дал указание подсчитать убытки от неудачного отдыха сезона и выставить стране-агрессору счет. А также судиться с РФ. Кому будет поручено провести эту работу по предъявлению исков и расчетов убытков, — чиновник не сообщил.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что на курорте Азовского моря нашествие медуз.

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