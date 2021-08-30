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Учебный год 2021-2022: когда школьникам ждать каникул

Согласно официальному графику, предстоящий учебный год должен закончиться до 3 июня 2022 года

сегодня, 17:12
Автор:

Вечканова Елена

Уже через несколько дней школьники — самые маленькие и уже почти взрослые — вернутся за школьные парты, чтобы снова продолжить усиленно грызть гранит науки. Как сообщает "Зеркало недели", на днях стало известны временные рамки предстоящих двух учебных семестров, а также расписание привычных каникул.

Учебный год 2021-2022: когда школьникам ждать каникул

В МОН опубликовали рекомендации для нового учебного года. Фото из открытых источников

Как известно, в Министерстве образования обещают, что учеба в большинстве школ начнется традиционно — в очном формате. Если же школьный процесс, как и в прошлый раз, запустит очередное увеличение количества коронавирусных заболевших, обучение перенесут в дистанционный формат.

При этом школьные администрации наделены полномочиями решать, когда ученики могут уходить на положенные каникулы. Однако в МОН стандартно передают на места рекомендации, как лучше оформить учебный процесс.

Таким образом первый семестр предполагает длительность учебы с 1 сентября по 24 декабря. При этом на него приходится сразу двое каникул. Осенний отдых у школьников, скорее всего, продлится с 25 по 31 октября, а зимой на каникулы учебные заведения пойдут с 25 декабря. Закончатся они уже в 2022 году — 9 января.

Второй семестр чиновники предлагают начать 10 января, а закончить не позже 3 июня. Традиционные весенние каникулы у детей могут продлиться с 26 марта по 3 апреля.

Учебный год 2021-2022: когда школьникам ждать каникул - фото 2

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Минздраве обеспокоены тем, как продвигается вакцинация украинских педагогов. Чиновники утверждают, что в преддверии старта нового учебного года в Украине так и не вакцинировано минимально необходимое количество педагогов. Что это может повлечь за собой, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, как украинские школы собираются работать в условиях коронавирусной пандемии.


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Источник: https://zn.ua/ukr/UKRAINE/koli-v-shkoljariv-budut-kanikuli-u-novomu-navchalnomu-rotsi-znua-diznalosja-dati.html
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