Педагоги неохотно вакцинируются: в МОЗ снова предупредили об остановке учебного процесса

В Минздраве обеспокоены тем, как продвигается вакцинация украинских педагогов. МОЗ подчеркивает, что в преддверии старта нового учебного года в Украине так и не вакцинировано минимально необходимое количество педагогов, чтобы быть уверенными в том, что не придётся останавливать учебный процесс в случае вспышки заболеваемости на коронавирус. Как информирует издание "Комментарии", об этом говорится в заявлении МОЗ на странице в Facebook.

Школа Фото из открытых источников

В Минздраве призывает учителей ускорить процесс вакцинации. Медики напоминают, что именно педагоги есть приоритетной группой вакцинации против коронавируса. Следовательно, именно вакцинация учителей есть главным условием, что учебный процесс не будет прерван и не будет переведена онлайн.

Чтобы как-то стимулировать украинских педагогов соглашаться на вакцинацию в министерстве представили подборку вакцинации учителей в других странах. Так, согласно информации Минздрава, на 1 сентября в той же Италии и США провакцинировано почти 90% работников образовательной сферы. В Польше и Франции этот показатель немного меньше, но всё равно на приличном уровне, там больше 80% вакцинированных педагогов. В Греции этот показатель достигает 75%. Также в Минздраве напомнили, что в случае попадания того или иного региона в "жёлтую" или "красную" зону продолжат работать только те учебные заведения, коллективы которых провакцинированы не меньше, чем на 80%.

Читайте также на портале "Комментарии" — ученые вышли на завершающую стадию испытаний – в мире появится еще одна вакцина против COVID-19.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!