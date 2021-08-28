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Педагоги неохотно вакцинируются: в МОЗ снова предупредили об остановке учебного процесса

В Минздраве бьют тревогу накануне начала нового учебного года

сегодня, 15:50
Автор:

Кравцев Сергей

В Минздраве обеспокоены тем, как продвигается вакцинация украинских педагогов. МОЗ подчеркивает, что в преддверии старта нового учебного года в Украине так и не вакцинировано минимально необходимое количество педагогов, чтобы быть уверенными в том, что не придётся останавливать учебный процесс в случае вспышки заболеваемости на коронавирус. Как информирует издание "Комментарии", об этом говорится в заявлении МОЗ на странице в Facebook.

Педагоги неохотно вакцинируются: в МОЗ снова предупредили об остановке учебного процесса

Школа Фото из открытых источников

В Минздраве призывает учителей ускорить процесс вакцинации. Медики напоминают, что именно педагоги есть приоритетной группой вакцинации против коронавируса. Следовательно, именно вакцинация учителей есть главным условием, что учебный процесс не будет прерван и не будет переведена онлайн. 

Чтобы как-то стимулировать украинских педагогов соглашаться на вакцинацию в министерстве представили подборку вакцинации учителей в других странах. Так, согласно информации Минздрава, на 1 сентября в той же Италии и США провакцинировано почти 90% работников образовательной сферы. В Польше и Франции этот показатель немного меньше, но всё равно на приличном уровне, там больше 80% вакцинированных педагогов. В Греции этот показатель достигает 75%. Также в Минздраве напомнили, что в случае попадания того или иного региона в "жёлтую" или "красную" зону продолжат работать только те учебные заведения, коллективы которых провакцинированы не меньше, чем на 80%.

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Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1932190193610743
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